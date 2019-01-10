医生无权强行截肢：魁北克省高等法院判决

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魁北克省高等法院上周下达判决，拒绝了蒙特利尔大学附属医院提出的为一名患者强制性截肢的要求。由于过去该省从未发生过同类法律诉讼，此案判决将成为权威性判例。

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蒙大附属医院一个月前收治了一个44岁的无家可归者。他原籍多哥，姓名在判决书中被缩写为K.D.。他入院时已被严重冻伤。几名医生会诊后认为必须截取他的双腿和几根手指，但被他断然拒绝。

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K.D. 同时被诊断出精神问题，医生们认为他已丧失自主决定的能力，因此请求法庭批准为他实施强制性截肢手术。

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主审法官认为，尽管K.D.确实不具备拒绝或接受治疗所应有的判断能力，但是他保留双腿的愿望关乎他的基本权利。强制性截肢对他的影响和对他的人身权利的侵犯是不可逆的。

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不过主审法官也表示，如果患者的冻伤进一步恶化，法庭会重新审理此案。

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（RCI with CP, Radio-Canada）

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