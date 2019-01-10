加拿大政府开始新一轮促使美国取消钢铝材关税的努力

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来自加拿大政府的消息来源说，加拿大驻美国大使馆正在准备一份美国官员名单，为促使美国取消对加拿大钢铝材实施的高额关税物色新的游说目标。这份名单拟定后，有关的联邦内阁部长将分头与他们联系。

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美国政府去年6月以维护国家安全为由对加拿大钢材和铝材分别实施25%和10%的关税。加拿大则对一系列美国食品、日用品和农产品收取高额关税作为还击。

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消息来源说，实际上加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）上个月与美国国务卿蓬皮奥（Mike Pompeo）在华盛顿会晤时已经提出钢铝材关税问题。国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）和财长莫诺本月也开始了同样的行动。

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与此同时，加拿大联邦政府和安大略省政府宣布将联手向Algoma钢铁厂提供1亿5千万加元的贷款和资助。Algoma钢铁厂位于安省苏圣玛丽市，是加拿大第二大钢铁制造商。

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（RCI with CBC News, Katie Simpson，Janyce McGregor）

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