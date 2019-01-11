(Oliver Walters/CBC)

新年后该减肥了：看健身行业各种新趋势

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 11 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新年过了，该减肥了，很多人进入新年的第一“决心”就是要甩掉节日期间大吃特吃积累的赘肉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于年轻人来说，不少人正在紧跟健身新潮流，网络科技带出的各种健身新“产品”，使健身变得更方便可行，不过价格也可能更加昂贵。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，各种流媒体服务正在 “扰乱” 健身行业，现在只要呆在家里，就能按需订阅多种健身课程，而且这些课是“无限”使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，美国纽约的公司 Peloton 提供网络现场自行车课程，会员先花上 3000 加元购买一辆联网的室内自行车，再每月交 49加元的月费，就可以通过自行车上的高清屏幕随时加入现场高速骑车课程，你可以选择不同的教师，不同的音乐，自行车还会记录你每次课程的所有数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Oliver Walters/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

方便灵活

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peloton公司去年10月在加拿大推出了这项服务，多伦多的年轻妇女埃克塞特（Sasha Exeter） 是最先订购的会员之一，她说，这真是太棒了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃克塞特多年来一直打网球，注重健身，但在有了第一个孩子后，她发现时间不够用，因此最好的解决方案是在家锻炼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，要不是在自己的公寓里放了辆自行车，肯定不会有那么多的运动量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于用户群快速增长，该公司最近在卡尔加里、埃德蒙顿和多伦多都开设了零售店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

联网室内自行车

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在北美，最近正涌现出越来越多这样的公司，针对的都是时间紧迫的客户，为他们提供在家里的健身“技术”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Echelon 公司是另外一个提供类似服务的公司，该公司的联网室内自行车售价 1,300加元，月费是 39加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Echelon 公司的一位发言人的说法，这种自行车将于2019年初在加拿大的沃尔玛、百思买、Costco、加拿大轮胎（ Canadian Tire）等商店出售，他还补充说，该公司对加拿大的市场感到兴奋，多伦多已经成为其在北美销售和咨询的 5 大重点城市之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国纽约市的Fly Anywhere是另一个例子，该公司的联网室内自行车的成本大约为2,100美元，每月订费是39美元，但到目前为止，该公司还没有向加拿大扩展业务的计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

智能健身镜

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有一个名为 “智能镜子”- Mirror  的公司最近引起媒体的不少兴趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个公司提供一种联网的 “智能镜” 设备，镜子挂在墙上，人们可以选择各种健身课程。客户在镜子的屏幕上不仅能看见自己，还能看到教练，教练带着你进行拳击、瑜伽或者力量训练等各种练习。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这个公司的会员费是1,495 美元，加上每月月费 39 美元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在家锻炼 vs 健身房

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Peloton 公司的首席财务官沙奈汗（Tim Shannehan）表示，大多数人都希望增加健身的灵活性，如果去健身房的话，好多时间都浪费在路上了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，根据该公司委托进行的独立调查， 77%  的人希望在家锻炼，超过85%的人表示希望按照自己的时间表来健身。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但持反对意见的人士表示，很多人买了各种各样的健身新设备放在家里，热乎劲一过,这些设备就成了闲置物品，放在那里接灰尘了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Mo Hagen (Keith Whelan/CBC)

霍根（Mo Hagan）是 GoodLife Fitness 健身房的副总裁，她表示，健身房是有着自己的独特作用的。

她说，在家里是自己一个人，而且那些设备不会给你带来任何 “气氛”。 健身房能够提供现场的体验，还有其他人的影响和鼓励，健身房有着自己 “社交” 网络的一面。

(Keith Whelan/CBC)

（RCI with Dianne Buckner/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La « minute Nutella » du ministre Matteo Salvini : L’arroseur arrosé

RCI | English

Alaska drilling, China, and the Arctic Council handover to Iceland : Northern news to watch for in 2019

RCI | Español

«LaTaza» de café reutilizable para contribuir a reducir nuestra huella ecológica

العربية | RCI

واتس آب : الهواتف التي توقف فيها عن العمل