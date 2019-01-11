新年后该减肥了：看健身行业各种新趋势

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新年过了，该减肥了，很多人进入新年的第一“决心”就是要甩掉节日期间大吃特吃积累的赘肉。

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对于年轻人来说，不少人正在紧跟健身新潮流，网络科技带出的各种健身新“产品”，使健身变得更方便可行，不过价格也可能更加昂贵。

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加拿大广播公司报道说，各种流媒体服务正在 “扰乱” 健身行业，现在只要呆在家里，就能按需订阅多种健身课程，而且这些课是“无限”使用。

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比如，美国纽约的公司 Peloton 提供网络现场自行车课程，会员先花上 3000 加元购买一辆联网的室内自行车，再每月交 49加元的月费，就可以通过自行车上的高清屏幕随时加入现场高速骑车课程，你可以选择不同的教师，不同的音乐，自行车还会记录你每次课程的所有数据。

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(Oliver Walters/CBC)

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方便灵活

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Peloton公司去年10月在加拿大推出了这项服务，多伦多的年轻妇女埃克塞特（Sasha Exeter） 是最先订购的会员之一，她说，这真是太棒了。

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埃克塞特多年来一直打网球，注重健身，但在有了第一个孩子后，她发现时间不够用，因此最好的解决方案是在家锻炼。

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她说，要不是在自己的公寓里放了辆自行车，肯定不会有那么多的运动量。

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由于用户群快速增长，该公司最近在卡尔加里、埃德蒙顿和多伦多都开设了零售店。

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联网室内自行车

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在北美，最近正涌现出越来越多这样的公司，针对的都是时间紧迫的客户，为他们提供在家里的健身“技术”。

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Echelon 公司是另外一个提供类似服务的公司，该公司的联网室内自行车售价 1,300加元，月费是 39加元。

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Echelon 公司的一位发言人的说法，这种自行车将于2019年初在加拿大的沃尔玛、百思买、Costco、加拿大轮胎（ Canadian Tire）等商店出售，他还补充说，该公司对加拿大的市场感到兴奋，多伦多已经成为其在北美销售和咨询的 5 大重点城市之一。

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美国纽约市的Fly Anywhere是另一个例子，该公司的联网室内自行车的成本大约为2,100美元，每月订费是39美元，但到目前为止，该公司还没有向加拿大扩展业务的计划。

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智能健身镜

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还有一个名为 “智能镜子”- Mirror 的公司最近引起媒体的不少兴趣。

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这个公司提供一种联网的 “智能镜” 设备，镜子挂在墙上，人们可以选择各种健身课程。客户在镜子的屏幕上不仅能看见自己，还能看到教练，教练带着你进行拳击、瑜伽或者力量训练等各种练习。

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这个公司的会员费是1,495 美元，加上每月月费 39 美元。

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在家锻炼 vs 健身房

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Peloton 公司的首席财务官沙奈汗（Tim Shannehan）表示，大多数人都希望增加健身的灵活性，如果去健身房的话，好多时间都浪费在路上了。

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他说，根据该公司委托进行的独立调查， 77% 的人希望在家锻炼，超过85%的人表示希望按照自己的时间表来健身。

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但持反对意见的人士表示，很多人买了各种各样的健身新设备放在家里，热乎劲一过,这些设备就成了闲置物品，放在那里接灰尘了。

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Mo Hagen (Keith Whelan/CBC)

霍根（Mo Hagan）是 GoodLife Fitness 健身房的副总裁，她表示，健身房是有着自己的独特作用的。

她说，在家里是自己一个人，而且那些设备不会给你带来任何 “气氛”。 健身房能够提供现场的体验，还有其他人的影响和鼓励，健身房有着自己 “社交” 网络的一面。

(Keith Whelan/CBC)

（RCI with Dianne Buckner/CBC）

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