周末网络广播（2019年1月11-13日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 11 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, January 11, 2019

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本周报道精选

加拿大货柜车司机培训项目为啥难普及（方华）

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（Tyson Koschik/CBC）

加拿大联邦政府出资研讨制定的货柜车司机安全培训课程在十几年前就已经定稿成型，但却被搁置而没有被落实。专家们指出，如果这一培训项目被推广落实，则2018年4月份发生的萨斯喀彻温省洪堡野马青少年冰球队16名球员和教练死于与货柜车相撞事故的惨案就很可能不会发生。

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今年流感病毒H1N1主要影响孩子（赵黎）

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(Radio-Canada)

新年期间，流感的蔓延给许多医院带来压力，医院的急诊室里挤满了人，今年的流感主要病毒是 H1N1，少年儿童首当其冲，去年的流感病毒是 H3N2，对老年人影响最大。加拿大公共卫生署报告称，自去年底以来，全国12 所儿童医院的入院人数都翻了一番。

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Quartz AI Studio推出人工智能平台，帮助记者使用AI机器学习（沈二）

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这家美国出版商为没有编程技能的记者提供了一套免费工具，帮助他们创造更好的数据驱动故事

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石英传媒 – Quartz机器人和机器学习的技术设计师约翰·基夫解释说，计算机可以帮助记者完成各种任务，例如分类 (例如将邮件标记为“重要”或“垃圾邮件”)。无论是单词、数字还是图片，机器都更擅长在巨大的数据集中发现模式。最后，人工智能具有根据过去发生的事情做出预测的能力。基夫说:“机器学习可以帮助解决这些问题，Quartz试图将这些解决方案带给规模较小的新闻编辑室，这些编辑室通常没有资源自己做这件事。”

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两位魁北克人法庭挑战安乐死法规（方华）

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Nicole Gladu 和 Jean Truchon 要求得到医生的帮助安乐死。（Radio-Canada）

加拿大魁北克省两位全身瘫痪的残疾人成为加拿大全国媒体关注的对象，因为他们把加拿大和魁北克省有关安乐死的法规告上了法庭。

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安乐死一直是加拿大社会一个争议很大的问题。虽然加拿大联邦政府通过法律让医生帮助下的安乐死合法化，但这个法规却有严格的限制条件；其中争议最大的限制条件是，只有那些死期已近、医生无法治愈其疾病的患者才能申请在医生帮助下的安乐死。

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加拿大央行维持基准利率不变，还是1.75%（赵黎）

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（CP / Sean Kilpatrick）

加拿大央行周三（1月9日）宣布维持基准利率不变，仍然是 1.75%。自 2017 年夏季以来，央行已经 5 次升息，目的是把通货膨胀率控制在可接受的范围内，通常在每年 1% 至 3% 之间。

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加拿大央行上一次升息是在去年 10 月份，去年 12 月份和今天 （1月9日）已经两次维持利率不变。

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