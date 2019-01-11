环保人士：加拿大超市应猛减塑料包装

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随着加拿大人对塑料包装浪费和污染环境问题的关注越来越高，要求解决这一问题的呼声开始高涨。但加拿大广播公司CBC英语电视台Marketplace节目组的调查报道显示，加拿大几大超市连锁店或者是没有、或者是不愿意公开其减少塑料包装的行动目标。

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CBC专题报道

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加拿大各个超市连锁店为了保鲜和方便销售而大量使用塑料包装材料，消费者买回家后这些塑料包装就成了垃圾废物；虽然加拿大城市都有蓝色或绿色的回收垃圾箱收集可回收的包装纸盒和包装塑料，但大部分回收的塑料垃圾被飘洋过海地送到发展中国家进行处理，其中不少进了垃圾堆放场和垃圾焚烧炉。

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环境保护组织绿色和平的调查和拍摄的照片显示，塑料包装物品被扔在棕榈种植园和水源地旁边，或者就在靠近马来西亚首都吉隆坡附近的路边焚烧掉。

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绿色和平

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马来西亚从包括加拿大在内的世界许多国家进口塑料垃圾，大部分被回收处理、但一些受到污染或者已经开始降解而不够回收标准的塑料物品只能被废弃。

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从绿色和平组织在马来西亚拍摄的塑料垃圾照片上可以看到加拿大一些超市连锁店使用的塑料包装。

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在加拿大广播公司Marketplace节目组记者询问加拿大超市连锁店巨头公司Loblaws和Sobeys其减少塑料包装使用量的目标是什么时，这两大超市连锁店公司都没有给以回答。

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加拿大需与时俱进

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位于加拿大哈利法克斯市的Dalhousie University大学研究食品销售问题的专家Sylvain Charlebois认为，加拿大超市连锁店公司需要与时俱进地改变其商品塑料包装政策，以跟上消费者要求减少浪费、保护环境的预期。

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加拿大广播公司Marketplace节目组的调查报道显示，在减少塑料包装使用量方面英国已经给加拿大做出了榜样。英国不少超市连锁店不但停止提供塑料购物袋、准许顾客使用自己的购物袋，而且开始试验无包装销售水果蔬菜等商品。

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Budgens超市连锁店位于英国伦敦的一个分店Thornton’s Budgens更是成为世界上首先引入无塑料包装售货区的商店中的一个。这个商店在十个星期内对约2千种商品实现了无塑料包装销售，其中包括蔬菜、培根、生鱼、奶酪、面包、糕点、外卖熟食等。这些商品售出时或者是全无包装、或者是只用包装纸裹起来。

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英国的榜样

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Thornton’s Budgens超市分店的老板Andrew Thornton说，来他们超市购物的顾客们很喜欢商店做出减少塑料包装物品的努力；但他指出，进一步深化无塑料包装项目需要主要供货商的合作，比如Nestle、 Unilever、 Coca-Cola这样的大型供货商。

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环境保护组织A Plastic Planet派往Thornton’s Budgens商店帮助实现无塑料包装项目的Frankie Gillard认为，随着减少塑料包装运动的深入人心，主要供货商会不得不做出相应的改变；因为大型超市连锁店有足够的实力告诉供货商说，不减少塑料包装就不再从你那里进货。

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过去加拿大等西方国家已经习惯把垃圾卖给中国等国家进行回收处理，中国一个国家就担负着世界一半的塑料垃圾回收处理工作。但从2018年开始中国停止进口塑料垃圾等大部分垃圾物品，这给加拿大等西方国家增添了尽快减少塑料垃圾的压力。

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RCI with Luke Denne, Greg Sadler, David Common · CBC News

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