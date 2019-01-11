为啥加拿大农场主反对这个农药禁令

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加拿大一些农场主、特别是种植油茶籽的农场主呼吁加拿大卫生部放弃对新烟碱类杀虫剂的禁令。

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加拿大卫生部在去年4月欧盟采取了禁止在室外使用新烟碱类杀虫剂措施后也宣布在3到5年内在加拿大逐步禁止使用这种新型杀虫剂，以保护蜜蜂等野生昆虫。

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但阿尔伯塔省油菜籽生产商委员会主任Renn Breitkreuz指出，如果不使用新烟碱类杀虫剂这样的高效杀虫剂，则农场主们只能大剂量的使用其他类型的杀虫剂以达到同样的杀虫效果，结果是对环境造成更大的负面效果、对使用杀虫剂农工们的健康造成负面影响。

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有科学研究显示，新烟碱类杀虫剂虽然杀虫效率高，但却对一些昆虫和水生生物有害，比如蜜蜂。2018年有240位加拿大和世界不少国家的科学家签署联名信呼吁国际社会禁止使用新烟碱类杀虫剂。

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一些加拿大农场主认为上述研究结果缺乏科学性，因为不但其研究的假设前提是错误的、而且研究样本过小而缺乏可信度。加拿大西部的一些农场主收集了自己农场的水源监控样本送交加拿大政府有关部门作为反对新烟碱类杀虫剂禁令的论据。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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