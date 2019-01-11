沃尔玛卖儿童拆弹玩具让一些加拿大人担心

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加拿大沃尔玛连锁店销售的儿童拆弹玩具引起一些加拿大购物者的担心，他们认为在当前世界恐怖袭击问题严重的情况下，给儿童提供这样的游戏很不适当。

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一些在沃尔玛商店为自己的孩子选购玩具的母亲说她们见到这样的玩具在沃尔玛陈列销售感到震惊和担心，像恐袭炸弹这样的事情不应该作为小孩玩具玩笑对待。

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这款Yulu公司设计制造的名为Cut The Wire的玩具面向六岁以上的儿童。

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在收到顾客的抱怨后，加拿大沃尔玛连锁店表示在这批玩具卖完后将不再进货。

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在美国市场，这款拆弹玩具在Target 连锁店独家售卖。该公司在接到顾客抱怨后宣布把这款玩具下架；但一个月后有人在加利福尼亚Sunnyvale市Target商店发现上述拆弹玩具在半价清仓销售。

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亚马逊电商也仍然在销售这款拆弹玩具。

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不过，这款拆弹游戏几个月前上市出售时被一些专家评为圣诞节前购物季节的时髦玩具之一。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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