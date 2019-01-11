寒流来了，渥太华丽都运河滑冰场重新开放

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星期五（1月11日）一大早，加拿大首都渥太华的丽都（Rideau）运河在关了一个星期后又重新开放。

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加拿大首都委员会（NCC）通过推特宣布，从周五早上 8 点开始，人们就可以再次丽都运河上，位于 Laurier Bridge 和 Hartwells Locks 之间长 7.2 公里的冰道上滑冰了。

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Photo: Radio-Canada / Christian Milette

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在丽都运河上滑冰，一直是渥太华地区居民最喜欢的冬季运动之一，上个星期，由于渥太华 – 加蒂诺地区气候过于暖和，NCC 于 1 月 5 日晚关闭了溜冰场。

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星期五，渥太华地区的气温降到了零下 20 摄氏度左右，这个周末渥太华的最高气温在零下 14 摄氏度上下，最低气温在零下 19-22 摄氏度。

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（RCI with Radio Canada）

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