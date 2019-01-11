引起全球关注的沙特出逃少女将被加拿大接收

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加拿大总理特鲁多星期五（1月11日）在里贾纳市回答记者问题时表示，加拿大接受了联合国难民署的请求，将会批准沙特少女库侬（Rahaf Mohammed al-Qunun）的避难申请。泰国移民部官员此前告诉记者说，库侬在当地时间星期五晚11点多已经登上了一架飞往首尔的韩国航空公司客机。她将从首尔转机来加拿大。

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这个年仅18岁的沙特女孩上个周末利用和家人在科威特度假的机会逃走，原计划经曼谷飞往澳大利亚申请避难，但是在曼谷机场被接到她家人通知的泰国移民部门扣留。她被扣押在机场酒店等待遣返时在推特上呼救，引起了各国网友、联合国难民署和多个人权组织的关注。她表示自己受到父亲和哥哥等男性家族成员的虐待，如果被送回家更是会被处死。

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泰国移民部门在各方呼吁下最后同意停止遣返程序。联合国难民署本周一把她安置到一个安全地点，星期三批准了她的难民身份，同时和加拿大和澳大利亚等国家联系。

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这场跨国逃亡的成功离不开来自各方的帮助，其中包括加拿大驻泰国大使馆和一个由沙特女性组成的地下网络组织。该组织的一名住在加拿大的成员在接受CBC采访时说，她一年前加入这个组织时认识了库侬，了解到这个女孩逃离沙特和家庭的意愿。

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这位没有透露姓名的女士和另外三个伙伴在库侬获救前的72个小时里一直守着她的推特账号，为她出谋划策的同时还帮她甄别回帖，回应记者。

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这位女士说，库侬被联合国难民署接走后，她在如释重负的同时也感到“某种负罪感”，因为还有许多和库侬命运相同却没有这么幸运的同胞。过去几天里，她们在库侬的推特上留言并求助。

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她表示自己会继续为帮助这些女性尽力，但是不会让自己的亲友知道。她说，上一次她回沙特探亲时，她父亲明确告诉她，如果她背离伊斯兰教，他会亲手杀了她。

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一些人权团体也说，过去发生过多起沙特女性逃亡失败被迫返国的事，但没有引起关注。

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（RCI with CBC News, Reuters，AP）

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