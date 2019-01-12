作者：沈二 2019-01-04
石英传媒 - Quartz Media现在没有编程技能的记者提供了一套免费工具、一个开源的人工智能平台，帮助他们创造更好的数据驱动故事。
该项目在骑士基金会的支持下于2018年11月启动，由石英传媒 - Quartz机器人和机器学习的技术设计师约翰·基夫牵头，他曾领导石英传媒 - Quartz机器人工作室。
石英传媒 - Quartz原先的机器人助理采取的是和记者文字聊天的形式交互，这种Chatbot的形式也是人工智能应用的一个典型样式。
目前在开源后，第一步的AI助理主要为记者提供数据的分析和文档处理。
可以这么说。想象一下，作为记者的你有一个无形的私人助理。它可以负责整理一堆杂乱的文档，或者翻遍大量的电子表格来寻找你想要的素材。
但是石英传媒 - Quartz机器人的野心并不停留于此。
“记者程序员是一个特别分享的群体。” - 石英传媒 - Quartz机器人技术设计师约翰·基夫
石英传媒 - Quartz机器人和机器学习的技术设计师约翰·基夫解释说，计算机可以帮助记者完成各种任务，例如分类。无论是单词、数字还是图片，机器都更擅长在巨大的数据集中发现模式。最后，人工智能具有根据过去发生的事情做出预测的能力。
基夫说:“机器学习可以帮助解决这些问题，Quartz试图将这些解决方案带给规模较小的新闻编辑室，这些编辑室通常没有资源自己做这件事。”
“Quartz试图将这些解决方案带给规模较小的新闻编辑室，这些编辑室通常没有资源自己做这件事。” - 石英传媒 - Quartz机器学习技术设计师约翰·基夫
在机器学习的理解里，新闻应该更像一个有模型可以套用的“艺术”。记者的工作有大量的重复性劳动，而人工智能是这些劳动最好的替代者。
基夫描述道，AI新闻更像是，在100个正在寻找的模式中提供例子，然后在这100万张数据和记录中找到更多这样的记录和相关性。
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