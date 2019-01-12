石英传媒 - Quartz原先的机器人助理采取的是和记者文字聊天的形式交互，这种Chatbot的形式也是人工智能应用的一个典型样式。

目前在开源后，第一步的AI助理主要为记者提供数据的分析和文档处理。

可以这么说。想象一下，作为记者的你有一个无形的私人助理。它可以负责整理一堆杂乱的文档，或者翻遍大量的电子表格来寻找你想要的素材。

但是石英传媒 - Quartz机器人的野心并不停留于此。