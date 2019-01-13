红鱼捕捞：爱德华王子岛为禁令解除做准备

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的爱德华王子岛省表示，正在密切关注大西洋红鱼捕捞有可能重新开放的问题，一旦联邦政府取消对红鱼的商业捕捞禁令后，爱省希望能够获得公平的捕捞配额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1995年实行禁令

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 20 世纪 90 年代前，红鱼捕捞一直给爱省渔业带来丰厚的利润，这一行业曾经雇用了350 多人，省内还有一个红鱼水产品加工厂在全年运营。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，1995年，联邦政府宣布暂停红鱼的商业捕捞，原因是由于过度捕捞，这个鱼种几乎完全从圣劳伦斯湾的水域消失了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: Dan Cotton

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

禁令 25年有效果

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，在禁令实施了将近25年后，情况已经有了很大改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有关当局估计，目前圣劳伦斯湾的红鱼储量已经达到 250 万吨，由于红鱼储量明显回升，渔民们要求联邦重新开放红鱼商业捕捞的呼声也越来越大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了做好重新开放的准备，最近联邦政府已经批准纽芬兰拉布拉多省以及魁北克省的渔民进行为期两年的实验性捕捞项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo: Claude_Nozeres/Pêches et Océans Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实验有条件

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于实验性捕捞，联邦政府设置了一定条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大渔业和海洋部的生物学家卡罗琳·瑟内（Caroline Senay）解释说，纽芬兰和拉布拉多，以及魁北克省的部分渔民获得了捕捞配额，他们可以在今后两年内在不同的水域拉网，并测试不同的设备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她补充说，渔民们只能捕捞尺寸在22厘米以上的红鱼，不过，目前那里的大部分红鱼尺寸都已经在 22 厘米左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Pêches et Océans Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛关注

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛海洋渔业的负责人之一大卫·迈克温 （Dave MacEwan）表示，在联邦政府正式取消对红鱼的禁令时，省政府应该确保岛上渔民的利益，保证他们能获得足够的配额。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，因为其他省份都会争取自己的红鱼捕捞配额。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

爱德华王子岛省的农业和渔业部长罗伯特·亨德森 （Robert Henderson）表示，重要的是，大西洋的红鱼资源应该公平分配，而且需要继续保证红鱼捕捞的可持续性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Photo: Getty Images / Christopher Furlong

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

爱德华王子岛的渔民们也有同样的观点。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

爱省渔民协会的主任伊恩·麦克弗森 （ Ian MacPherson）说，渔民们对联邦可能取消对大西洋红鱼商业捕捞的禁令表示欢迎，爱省渔民协会将尽力为本省的渔民争取公平的捕捞配额。

加拿大广播公司报道说，目前圣劳伦斯湾中的红鱼尚比较 “年轻”， 渔业必须进行保护，红鱼的寿命可以超过 70 年，体长可以达到 60 厘米。

（RCI with François Pierre Dufault，Marie Isabelle Rochon / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada