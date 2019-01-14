CBC

大选鼓角声闻：特鲁多改组内阁

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 14 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，加拿大自由党政府总理特鲁多改组了内阁，加入了新血液、调动了一些部长的职务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政治评论家们认为，这次特鲁多内阁调整似乎比人们预期的规模要大一些，显示了自由党领袖特鲁多为连选连任在尽量显示出自己有一个有效、能干的团队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来的财政委员会主席Scott Brison宣布2019年不再竞选连任联邦议员、并辞去财政委员会主席这一部长职位，这让特鲁多需要对内阁进行改组。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新任加拿大司法部长David Lametti / Adrian Wyld/The Canadian Press

新人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进入内阁的两位新人之一是魁北克蒙特利尔议员David Lametti，他成为新任联邦司法部长。David Lametti曾经是麦吉尔大学的法学教授，在特鲁多政府担任过联邦技术革新部长Navdeep Bains的议会事务秘书。他出任司法部长是明显的提升、是对其过去三年工作的肯定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位入阁的新人是来自新斯科舍省的议员Bernadette Jordan，她出任新设立的乡村经济发展事务部长；这虽然是部长职位，但被认为是相对职权较低的部长职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

土著人服务部长Jane Philpott 改任财政委员会主席 / Adrian Wyld/Canadian Press

土著人服务部长Jane Philpott被调任财政委员会主席，这被认为是肩负起更重要的部长职务。Jane Philpott在担任土著人服务部长之前曾经是特鲁多政府的卫生部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来的退伍军人事务部长Seamus O’Regan 改任土著人服务部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

降职？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来的司法部长Jody Wilson-Raybould被调任退伍军人事务部长，这被加拿大政治事务观察家们认为是降级使用，显示了其担任司法部长三年期间表现欠佳。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在内阁改组仪式举行完毕后，加拿大自由党政府总理特鲁多在记者招待会上面对的问题集中在两个方面。首先是司法部长Jody Wilson-Raybould改任退伍军人事务部长是否是因为其工作表现逊于预期的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于这方面的问题特鲁多首先强调退伍军人事务部不是一个职权和任务不重要的部门，相反，照顾好退伍军人是加拿大联邦政府的重要任务；其次特鲁多反复表示他对Jody Wilson-Raybould在司法部长任期内的表现很满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

中国

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在记者招待会上特鲁多面临的第二个主要问题是，加拿大政府如何应对中国法院判处被指控贩卖毒品的加拿大男子Robert Lloyd Schellenberg 死刑的问题。Schellenberg在去年11月被中国法院判处15年徒刑后提出上诉；在发生加拿大警方按照美国司法机关的要求拘捕了华为公司财务总监孟晚舟事件后，中国法院不但驳回Schellenberg的上诉，而且以量刑过轻为由要求辽宁省大连中级法院重审该案；大连中院的重审结果是把对Schellenberg原来15年徒刑的判决改为死刑判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在回答这个问题时表示，加拿大和其盟国都非常关切中国法院任意使用死刑判决的做法，他的政府会强烈发声保护面对死刑判决的加拿大人的权益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kathleen Harris · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le rap derrière les barreaux des prisons

RCI | English

Concerns about civil rights over new drunk driving law

RCI | Español

La Yukón Quest 2019

وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند كانت في استقبال الشابّة السعوديّة رهف محمّد القنون (في الوسط) لدى وصولها إلى مطار تورونتو الدولي/Chris Young/CPالعربية | RCI

كندا: أبعاد انسانيّة وسياسيّة في قضيّة الشابّة السعوديّة رهف القنون

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les progrès constants du programme spatial chinoisRemaniement à Ottawa : Philpott au Trésor, le Québécois David Lametti à la JusticeDeux mères et un père de famille sont morts dans l'accident d’autobus à OttawaLa Chine nie l'immunité diplomatique du Canadien Michael KovrigUn tribunal spécialisé pour mieux comprendre les victimes de crimes sexuelsTrudeau dénonce une condamnation à mort « arbitraire » en ChineUniversité de l'Ontario français : le gouvernement Ford répond par l'attaque au financement de Trudeau2 M$ en allocations pour les députés sortants de l'Assemblée nationaleBrexit : cinq clés pour comprendre où en sont les Britanniques
Actors union accuses Oscars of pressuring stars to book only for Academy AwardsWisconsin man charged in Jayme Closs abduction, killing of teen's parentsSupreme Court rejects bid to block court ruling that left dozens of military prosecutions in limboCarbon monoxide poisoning at Montreal elementary school sends 43 students, staff to hospital3 public servants killed in Ottawa bus crash namedChina sentencing a Canadian to death of 'extreme concern,' says TrudeauWilson-Raybould moved to Veterans Affairs, Lametti named justice minister in Trudeau cabinet shuffleNo matter the politics, Trump's wall could provide jobs, stimulus if recession strikes: Don PittisA man 'cannot do that to a woman': Why polygamy in Canadian Muslim community could be another #MeToo momentPreparing for the worst: Britons stockpile food in case Brexit causes shortages