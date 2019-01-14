大选鼓角声闻：特鲁多改组内阁

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加拿大广播公司报道说，加拿大自由党政府总理特鲁多改组了内阁，加入了新血液、调动了一些部长的职务。

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大选

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加拿大政治评论家们认为，这次特鲁多内阁调整似乎比人们预期的规模要大一些，显示了自由党领袖特鲁多为连选连任在尽量显示出自己有一个有效、能干的团队。

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原来的财政委员会主席Scott Brison宣布2019年不再竞选连任联邦议员、并辞去财政委员会主席这一部长职位，这让特鲁多需要对内阁进行改组。

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新人

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进入内阁的两位新人之一是魁北克蒙特利尔议员David Lametti，他成为新任联邦司法部长。David Lametti曾经是麦吉尔大学的法学教授，在特鲁多政府担任过联邦技术革新部长Navdeep Bains的议会事务秘书。他出任司法部长是明显的提升、是对其过去三年工作的肯定。

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另一位入阁的新人是来自新斯科舍省的议员Bernadette Jordan，她出任新设立的乡村经济发展事务部长；这虽然是部长职位，但被认为是相对职权较低的部长职位。

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土著人服务部长Jane Philpott被调任财政委员会主席，这被认为是肩负起更重要的部长职务。Jane Philpott在担任土著人服务部长之前曾经是特鲁多政府的卫生部长。

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原来的退伍军人事务部长Seamus O’Regan 改任土著人服务部长。

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降职？

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原来的司法部长Jody Wilson-Raybould被调任退伍军人事务部长，这被加拿大政治事务观察家们认为是降级使用，显示了其担任司法部长三年期间表现欠佳。

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在内阁改组仪式举行完毕后，加拿大自由党政府总理特鲁多在记者招待会上面对的问题集中在两个方面。首先是司法部长Jody Wilson-Raybould改任退伍军人事务部长是否是因为其工作表现逊于预期的问题。

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对于这方面的问题特鲁多首先强调退伍军人事务部不是一个职权和任务不重要的部门，相反，照顾好退伍军人是加拿大联邦政府的重要任务；其次特鲁多反复表示他对Jody Wilson-Raybould在司法部长任期内的表现很满意。

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中国

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在记者招待会上特鲁多面临的第二个主要问题是，加拿大政府如何应对中国法院判处被指控贩卖毒品的加拿大男子Robert Lloyd Schellenberg 死刑的问题。Schellenberg在去年11月被中国法院判处15年徒刑后提出上诉；在发生加拿大警方按照美国司法机关的要求拘捕了华为公司财务总监孟晚舟事件后，中国法院不但驳回Schellenberg的上诉，而且以量刑过轻为由要求辽宁省大连中级法院重审该案；大连中院的重审结果是把对Schellenberg原来15年徒刑的判决改为死刑判决。

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特鲁多在回答这个问题时表示，加拿大和其盟国都非常关切中国法院任意使用死刑判决的做法，他的政府会强烈发声保护面对死刑判决的加拿大人的权益。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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