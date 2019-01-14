众多海狮聚集BC省小镇海滩

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成百头海狮齐聚加拿大不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸的Powell River海滩，让当地居民和外地赶来的野生动物爱好者们大饱眼福。

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Powell River镇居民Lesley Armstrong告诉记者说，这些海狮从圣诞节期间开始来到Powell River海滩，数量与日俱增，把海滩和防波堤全都沾满，让人没有插足之地。

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虽然Powell River海滩过去也出现过大量海狮聚集的情景，但当地人从来没有见过这么多海狮挤满海滩的情况；离海滩很远就可以听到海狮们的叫声，闻到海狮们带来的强烈味道。

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海狮们或者是懒洋洋的卧在海滩上、或者在海里嬉耍玩闹、或者是大声呼叫，旁若无人的把这块海滩当作自己的领地。

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今年来到Powell River海滩的海狮们既有斯特勒海狮也有加州海狮。这些海狮们中不少个头巨大，有的重量可能有一吨之重。

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斯特勒海狮在1997年被列为濒临灭绝动物。不过近年来这种海狮的数量开始慢慢回升。

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RCI with Maryse Zeidler · CBC News

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