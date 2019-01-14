加拿大空管为没工资的美国同行送披萨

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美国不少民航机场的航空交通管理部门的工作人员吃到了加拿大同行们送来的批萨，这让他们很受感动，暂时忘记了美国政府停摆让他们得不到工资的烦恼。

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美国总统特朗普和民主党控制的国会众议院在美国与墨西哥边境地区拨款筑墙的问题上僵持不下、美国联邦政府由于预算拨款法案无法生效而没有钱支付雇员工资；负责指挥民航交通的美国各民航机场塔台工作人员自12月22日开始就不得不在没有工资的情况下工作。

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加拿大民航机场的空管人员为帮助美国同行、鼓舞他们的士气，在埃德蒙顿机场空管员们星期四晚上提出向美国同行点外卖批萨的建议后，加拿大各个机场的空管员们热烈相应。

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比如，纽芬兰省甘德机场和新布伦瑞克省蒙克顿机场的空管们为美国纽约长岛空管中心的工作人员们点送了外卖披萨；加拿大多伦多机场的空管们为美国克利夫兰的航空交通管理员们点送了披萨，温尼伯机场的空管们则为美国明尼阿波利斯的机场空管们送去了披萨。

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加拿大民航交通空管协会证实，到目前为止加拿大各地区的空管们已经向美国35个空管中心点送了外卖披萨。

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RCI with Sarah Smellie · CBC News

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