加拿大在2018年世界各国民主程度评估中位列第六

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根据《经济学人智库》最新发布的世界各国民主得分排名，加拿大排在第六位。在北美远远超过美国和墨西哥，美国排名第25位，墨西哥排在第71位。

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《经济学人智库》的民主评分共有五类标准， 分别是：选举进程与多元化程度、政府运作、政治参与、政治文化和公民自由。五类标准的最高得分都是10分，将五项得分平均，就得出了各国的民主成绩单，形成一张全球民主状况的扫描图。

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在2018年的评估报告中，挪威获得的分数最高，达到9.87分，是世界上最民主的国家。

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得分最高的20个国家被定义为完全民主的国家。其中有14个在欧洲。加拿大则与爱尔兰分数相等，并列第6。

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报告中说，“加拿大因其历史上一直是稳定的，民主的政府，得分一直很高，一直是在前十名之内”。尤其是在选举过程、政府运作以及公民自由三项指标上得分尤其高。所有加拿大人都享有法律规定的平等权利。

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报告称，加拿大在几个指标上得分高于美国，包括有关政治权力和利益集团影响力方面。 “联邦和省政府继续在资源分配和省级之间展开竞争政治，例如围绕加拿大西部原油管道的建设”。

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加拿大需要改善的方面主要是在政治参与方面，这是许多发达国家共同面临的问题。报告称，选民投票率低，政党成员人数少，政治参与度不高，都还需要努力。

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在亚太地区，新西兰得分最高为9.26分，全球总排名第四；澳大利亚9，09分，总排名第九；韩国8分，总排名21； 日本7.99分，总排名第22；台湾得分7.73分，总排名第32；印度7.23分。总排名第41。 得分最低的5个国家为柬埔寨3.59分，世界各国总排名在第125位；中国3.32分，在130位；阿富汗2.97分，在143位；老挝2.37分，在151位； 北韩1.08分， 在167位。

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