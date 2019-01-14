(CP/(Chris Young)

为什么沙特少女库侬的难民申请批准得这么快？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 14 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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沙特少女库侬（Rahaf Mohammed al-Qunun）星期六（1月12日）上午到达多伦多国际机场。由于联合国难民署的介入和加拿大政府的迅速行动，她在落地时避难申请已经被批准了。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）表示，帮助身处危险的女性是我们应该做的事。她为此感谢为此事出力的加拿大外交官，尤其是加拿大驻泰国大使馆官员。

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联合国难民署发言人拉罗斯（Lauren La Rose）在接受CBC采访时介绍说，库侬的情况属于特例。通常在当事人有生命危险，重病或涉及到针对妇女或女童的暴力时，难民署会按特例处理，加快为当事人安排落脚处。

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加拿大外交部发言人马龙（Stefano Maron）说，联合国难民署向加拿大提出了接收库侬的请求，“我们接受了。为她的安全考虑，目前不便透露进一步信息。”

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此前有消息说库侬放弃了伊斯兰教。如果属实，她的安全确实有可能受到威胁。

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库侬的家人在发现她出逃后，立刻和泰国移民部取得联系。库侬在曼谷转机时被扣留。她的父亲和哥哥随即赶到曼谷，但库侬拒绝见他们。经过多方交涉，泰国同意把她交给联合国难民署。据信她的父兄在她到达加拿大的同一天已返回沙特。他们否认曾经虐待她。

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前加拿大驻沙特大使：加拿大做得对

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前加拿大驻沙特大使霍拉克（CBC News）

霍拉克（Dennis Horak ）原是加拿大驻沙特大使，在去年的两国外交冲突中被驱逐回国。他同意外长弗里兰德的看法，即加拿大在库侬这件事上做的决定是正确的。尽管现在库侬和她的家人各执一词，但是他认为库侬对自己境遇的描述是相当可信的，而加拿大的决定符合加拿大政府在妇女权益保护和人权问题上的一贯立场。

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目前加拿大和沙特的关系已经很紧张。去年8月加拿大外交部发推文对沙特逮捕女权活动人士表示关注，沙特立刻采取了召回大使，中止商贸活动和教育交流等报复措施。霍拉克就是在那时被驱逐的。现在加拿大又收留了一个胆敢违抗男性监护人的沙特少女。霍拉克也承认，这对两国关系恢复正常没好处，很可能会被沙特视为加拿大再一次干涉沙特内政。“但是我们不应该被吓住。”

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不要把库侬当成“政治足球”

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霍拉克同时提醒说，库侬到达加拿大以后我们对待她的方式也会影响到沙特政府的反应。媒体的关注是免不了的。但是他并不赞成政府拿这件事做文章，比如说总理或部长亲自迎接，召开新闻发布会之类大张旗鼓的举动。这对库侬并没有好处。

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霍拉克认为，现在对她的身心健康和安全最有利的做法就是让她尽快远离聚光灯，安顿下来，静静地适应她的新生活。如果将来她要为改善沙特女性的处境奋斗，做一个反抗男性监护人制度的代言人，那应该是她在考虑各方面因素后自己做出的决定。

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库侬在多伦多机场和弗里兰德合影。(CP/(Chris Young)

霍拉克是在库侬到达的前一天接受的采访。库侬星期六到达多伦多时，外长弗里兰德确实去机场迎接她。不过她们没有召开新闻发布会。弗里兰德说，库侬在长途飞行后很疲惫。以后如果她自己愿意的话，可能会接受采访。

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另一位前加拿大驻沙特大使查特森（David Chatterson）对加拿大如此迅速地接受库侬表示了异议，认为开了一个“危险的先例”。他说，据他所知，澳大利亚同意处理库侬的难民申请，而加拿大一下子就批准了她的难民身份。下一次如果再有女孩子或成年妇女从沙特逃出来，宣称自己放弃了伊斯兰教，是不是也要如此办理呢？

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（RCI with CBC News, Shanifa Nasser,  As It Happens, Toronto Star）

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