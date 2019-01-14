加拿大大学力求在中国的招生不受政治争端影响

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加拿大和中国之间的关系自12月初的孟晚舟事件以来持续紧张，先是中国逮捕了两名加拿大人，接着“加中旅游年活动”连闭幕式也没办就草草收场，这个星期又有一名加拿大人因走私毒品在中国被判处死刑。在这种形势下，加拿大的大学也开始担心，两国关系的恶化是否会影响到来加拿大留学的中国学生数量。

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加拿大大学联合会的现任主席鲍尔·戴维森（Paul Davidson）说：“近年来，中国一直是加拿大各大学招生的重点考虑对象。而且近年来中国留学生进入加拿大大学的人数也有明显的增长”。他说：“我们还没有看到任何申请数量明显减少的迹象，录取数量也算正常。但很多大学正为此担心。因为毕竟中国留学生占有很大比例”。

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戴维森介绍，由于加拿大在教育质量、生活成本、安全程度、移民政策方面都具有竞争优势，近些年来吸引了越来越多的中国留学生。“来自中国和印度的学生已占到所有外国学生的一半。而在多所加拿大的大学里，中国留学生都会占到所有外国学生的三分之一。这些大学的中国留学生和在加拿大小学和中学就读的中国学生一起，估计每年给加拿大经济贡献约50亿加元”。

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从近几年的情况看，外国留学生所交的学费在加拿大大学经费中所占的比例正越来越高。换句话说，加拿大的大学正在越来越依赖国际学生缴纳的学费。因为各大学很难调高国内学生的学费，而政府又没钱增加给大学的经费，这使很多大学面临资金短缺。因此国际学生缴纳的高学费就成为大学的重要收入来源。

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安大略省曾对外国留学生在高等教育中的地位做过一次调查。结果显示从2010年开始，安省大学的外国学生人数在六年内增加了88.5％。在同一时期，国内学生的入学率仅增长了7％。而国际学生缴纳的学费总额在四年内翻了一倍多，从2011-12年的6.2亿加元上升到2015-16年的12.8亿加元。

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正是因为有了国际学生所交的学费，安省政府在过去10年几乎冻结了给大学的拨款，仅随着通货膨胀而略有增加。政府拨款在大学经费中所占的份额已从2011-12年的46％，降到了2015-16年的40%。

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目前，安大略省大学的艺术和科学本科课程每年收取的国际学生平均学费为23,510加元， 而本省学生的学费为6,327加元。国际学生的学费相当于当地学生的四倍。在加拿大排名第一的多伦多大学，国际留学生的学费就更贵。艺术和科学专业本科生国际学生学费为41,920加元。

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该校招生办执行主任理查德·莱文（Richard Levin）解释说，多大一直密切关注全球其它大学的收费标准，同时尽量满足国际留学生的额外要求。莱文说：“学校会为外国留学生提供额外的支持，例如语言的帮助，特别设计的入学参观。如果我们想继续招募国际留学生，那么为他们提供非常好的体验就很重要”。他说，多大在过去五年招收的国际学生人数大约翻了一番。

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虽然从12月初孟晚舟事件到目前为止，没有任何迹象表明中国会在留学生问题上做文章，但加拿大大学的担心也不是没有理由的。2018年早些时候，加拿大与沙特阿拉伯出现外交关系紧张时，沙特就撤回了所有在加拿大实习的医学院学生。

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因此，戴维森说：“虽然现在还没看到中国留学生申请数量的变化，但我们还是在与加拿大政府沟通，与中国官方保持联系。此外，我们还在计划扩大国际学生的来源，让来源国更加多元化”。

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戴维森还说，加拿大的大学也看到了中国大学的发展非常快，预计会有更多的中国学生选择在国内读大学，而且中国的大学也开始竞争国际生源。

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意识到这种趋势，大约一年前，加拿大的大学决定尝试将国际学生的来源多样化。主要是寻找那些中产阶级开始崛起的国家，这些国家对高等教育的需求会更多， 如越南、马来西亚和非洲的几个国家。特别是非洲的一些国家讲法语，而加拿大既有英语大学， 也有法语大学，对非洲学生更有吸引力。

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