加拿大首次：魁北克省考虑成立性侵罪特别法庭

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魁北克省司法部正在考虑设立一个审理性侵罪的特别法庭。省司法部长勒贝尔（Sonia LeBel）星期一（1月14日）下午和来自不同反对党的几名议员开会讨论此事。如果这个设想成为现实的话，魁北克将成为加拿大全国唯一一个有性侵罪特别法庭的省份。

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这个设想首先是由魁北克党议员伊翁（Véronique Hivon）在几个月前提出的，目的是重新建立性侵受害者对司法系统的信心。许多受害者把法庭审理视为二次伤害，因此选择不报案。

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勒贝尔说，目前对性侵罪特别法庭的设想包括更快地处理投诉，更好地理解和陪伴受害者，并帮助受害者更好地理解司法系统。

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不过她也表示，这个计划目前还在构思阶段，还需要进行大量的咨询和慎重的考虑。伊翁建议省政府为此成立一个由公诉人、辩护律师，法律学家和社会工作者组成的无党派工作委员会。

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（RCI avec Radio-Canada, Isabelle Maltais, Isabelle Richer）

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