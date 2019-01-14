中国否认加拿大公民康明凯享有外交豁免权

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前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）是目前在中国被以危害国家安全的理由拘押的两名加拿大公民之一。加拿大总理特鲁多上星期五（1月11日）指责中国不遵守外交豁免权原则。对此中国外交部发言人华春莹回应说，康明凯没有享受外交豁免权的资格。

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她说，按照维也纳公约，康明凯并无外交豁免权。他现在不是外交官，最近一次到中国用的是普通护照和商务签证。

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另一名被中国国安部拘押的加拿大公民是迈克尔.斯巴沃（Michael Spavor）。

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中国并没有把逮捕两名加拿大公民和华为首席财务官孟晚舟引渡案直接联系起来。不过《环球时报》总编胡锡进曾在他的“胡侃”视频中说，如果孟晚舟被引渡，中国的报复就不是抓两个加拿大人这么简单了。

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加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）星期一（1月14日）在辽宁大连中级法院因贩毒罪被从原先的15年有期徒刑改判死刑。CBC驻北京记者Saša Petricic说，他多次报道过法庭审判，但从未见过在几个小时内下达死刑判决的案例。这表明在中国如果执政党想要迅速做成一件事，那么所有别的事都可以被抛开，即使是司法系统也必须配合。

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特鲁多表示，加拿大政府对此案极其关注。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News，Saša Petricic）

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