申请得到议会大厦国旗要等一个世纪，部长不认为是问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司的记者从联邦政府公共服务和政府采购部的内部简报中得知，议会悬挂的国旗免费寄给申请者的项目已经难以持续下去，应该做出改变，但部长却无视这一建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大议会大厦三座大楼上每个工作日都会悬挂新国旗，而替换下来的国旗则免费寄给申请的国民。此项目吸引了很多加拿大人申请。但现在积压的申请人太多，排队等待的时间过长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前收到和平塔上最大国旗的人是在14年前， 即2005年提出的申请。而到去年10月底为止，申请和平塔国旗的人已达22，650人。 按照每年可以寄出248面国旗推算，排在最后的申请人，要等114年的时间。而申请议会大厦东配楼和西配楼旗帜的等候名单也排到了99年。 很显然，这大大超过了最健康的加拿大人的生命年限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局的资料，目前加拿大男性的平均寿命为80岁，女性平均寿命接近84岁。2016年最后一次人口普查时，全国超过100岁的人口仅有8,320名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年7月，公共服务部负责国旗项目的办公室在给部长的简报中提出了这一问题， 并给出了几项改变建议，希望这个项目更合理， 能够持续下去。简报中说：“这个项目已经到了必须改变的关键时刻”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但直到现在，公共服务和政府采购部长卡拉·夸尔特若福（Carla Qualtrough）女士仍然坚持不做任何改变。她的新闻秘书阿什莉·米奇诺斯基（Ashley Michnowski）在回复CBC的邮件中说：“目前还没有改变议会山国旗发放项目的计划”。至于有很多申请者可能在去世前等不到申请的国旗，邮件中说，如果等待名单上的某人死亡，他们的遗产执行人有责任通知该部门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对记者随后的进一步追问，主管部门没有给予任何答复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada