米兔：穆斯林男子一夫多妻不公平

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加拿大广播公司报道了一些穆斯林女性反对穆斯林男子一夫多妻的问题。为了保护这些穆斯林女性，CBC在报道时没有使用这些女性的全名、或者是使用了化名。

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闻讯崩溃

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多伦多穆斯林妇女Zaib告诉加拿大广播公司The Fifth Estate记者说，2018年当她丈夫打电话说他已经娶了第二个老婆时，她震惊的简直要崩溃了；随后而来的是焦虑和抑郁，她的医生建议她停止工作一段时间以治疗心理上的创伤。

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Zaib认为，像她这样有丈夫婚内再娶老婆经历的加拿大穆斯林女性还有不少，但她们中绝大多数选择自己忍受而不敢公开自己的痛苦；现在需要的是加拿大的穆斯林女性行动起来掀起自己的#MeToo米兔运动，以在加拿大结束穆斯林男子一夫多妻的行为。

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米兔的春风

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Zaib说如果她带头开始向媒体讲述自己的经历，这可能会帮助其他的穆斯林女性站出来发声；告诉穆斯林男子们，不能这样对待女性，不能用够了就把她们抛在一边、再去找个新鲜女人。

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Zaib说她19岁时在父母的安排下嫁给比自己大20岁的丈夫，生了三个孩子。虽然她丈夫说有了第二个妻子后会继续给她提供生活费、会继续照顾她已经成年的三个孩子，但Zaib说她不会接受一夫多妻，要结束这段已经26年的婚姻。

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加拿大法律不允许一夫多妻。虽然这个刑法条款曾经遇到法庭挑战，但加拿大最高法院在2011年做出裁决说，禁止一夫多妻行为的刑法条款虽然与一些宗教教义有冲突，但以保护妇女和儿童权益为目的禁止在加拿大搞一夫多妻的刑法条款是合乎宪法的。

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阿訇

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加拿大穆斯林社团中不少阿訇在讲经布道时告诉信徒们在加拿大不能搞一夫多妻。比如，多伦多郊区Mississauga市Sayeda Khadija穆斯林中心的阿訇Hamid Slimi就告诉来该清真寺祈祷的穆斯林们说，加拿大法律不准许一夫多妻，而且少则95%、多则99%的穆斯林女性也反对一夫多妻。

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但也有一些加拿大穆斯林社团的阿訇们告诉自己的穆斯林信徒们说，可兰经准许一夫多妻，只要不向加拿大政府进行结婚注册就不会有一夫多妻的违法问题。在大多伦多地区就有一些伊斯兰教阿訇愿意给娶第二个、第三个、甚至第四个妻子的穆斯林男子主婚。

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多伦多东区的伊斯兰教阿訇Aly Hindy在被加拿大广播公司记者用微型摄像机拍到他为一夫多妻的穆斯林男子发放结婚证书的录像后不在乎的表示，去告我吧，反正不向政府注册一夫多妻婚姻就不违法；战争让男人丧生、同性恋让一些男人不找女人，一夫多妻正好解决好多女人找不到男人的问题。

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有人愿当二老婆

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根据加拿大统计局的数字，加拿大的穆斯林人口超过一百万人。但由于那些搞一夫多妻的穆斯林男子不向加拿大政府机构注册，所以无法知道到底有多少穆斯林男子处于一夫多妻的婚姻状态。

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转信伊斯兰教的多伦多男子Issa说他接受穆斯林男子可以一夫多妻的伊斯兰教义，虽然他知道在加拿大搞一夫多妻会面临5年监禁的刑期，但他只会参加伊斯兰宗教婚礼、而且不会向加拿大政府注册其婚姻。Issa错误地以为，只要他不管是娶第一个老婆还是娶以后的老婆都不向政府注册就不会违反加拿大禁止一夫多妻的法律。

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现在有好几个网站为想一夫多妻的穆斯林男性和女性提供穿针引线的服务。

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加拿大也有一些穆斯林女性愿意成为穆斯林男子的二老婆或三老婆。加拿大广播公司The Fifth Estate节目组的一位男记者在两个这样的网站上报名注册，很快就与几位愿意加入一夫多妻关系的穆斯林女性在网上交谈起来。

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其中一位是多伦多穆斯林女性Haleemah，她已经离婚、有两个已成年的孩子；她说只要大老婆不反对，她愿意作为二老婆成为大家庭中的一员。

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RCI with Nazim Baksh · CBC News

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