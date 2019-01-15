被并购：加拿大黄金生产商少了一个

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美国黄金生产巨头公司Newmont Mining Corp.星期一宣布斥资100亿美元并购加拿大黄金生产商Goldcorp Inc.，并购后公司的名称是Newmont Goldcorp，将是世界上最大的黄金生产商。

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Newmont Goldcorp公司65%的股份由原来的Newmont 公司持有，剩下的35%给Goldcorp。

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Newmont Goldcorp公司的董事长和首席执行官都由Newmont Mining Corp.的董事长和CEO担任。虽然Goldcorp Inc.在温哥华的总部还将保持，但只分工负责与土著人社团的关系和在一些国家的业务。

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不过上述并购合同还需要两个公司的股东、加拿大政府及几个相关国家政府有关当局的批准才能生效。

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在美国Newmont 公司并购加拿大Goldcorp公司之前，加拿大的Barrick Gold公司通过多年来的发展和并购在去年成为世界上最大的黄金生产商。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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