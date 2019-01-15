OECD：今年西方国家经济发展势头不妙

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

西方经济合作组织OECD发表的最新经济走势数据显示，西方主要国家的经济发展趋势出现不好的征兆，其中加拿大率先进入经济放慢的节奏，原来经济表现强劲的美国和德国在2018年末也显示出经济放缓的迹象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西方经济合作组织这一被称为“OECD综合预示指标”多年来被认为是能够比较准确地提前6至9个月显示经济走势进入拐点的预测性指标。经济专家们在计算OECD综合预示指标时参考的数据包括订单积压、商业库存、商业界信心等一系列带有预测性信息的经济指标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

OECD综合预示指标低于100虽然不意味着经济衰退就要到来，但却显示经济发展走势低于长期平均的经济发展速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从OECD综合预示指标图形来看，在西方主要国家中加拿大从去年5月份就已经进入低于100的区间，目前处于99.1的水平，是西方主要国家中最低的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比之下，巴西、印度和俄罗斯的经济走势都高于100，明显好于西方国家的经济走势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada