(CCTV via AP)

加拿大人被改判死刑后加中关系更加紧张

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 15 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大公民谢伦伯格（Robert Schellenberg）在中国被大连中级法院从15年有期徒刑改判死刑后，加中两国之间的唇枪舌剑更加激烈。加拿大总理特鲁多称这是一项任意施加的判决，中国外交部发言人则反驳说这位“加方有关人士”不讲法治。加拿大外交部更新了对中国的旅行警示，中国立刻针锋相对地警告本国公民去加拿大旅游要谨慎评估风险。

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与此同时，谢伦伯格的律师表示正在考虑提出上诉。这是否能改变他的命运？长期关注中国司法的“对话基金会”负责人约翰.卡姆（John Kamm）认为，希望很渺茫。他在接受CBC采访时介绍说，在中国，从所有种类的案件来看，上诉成功率不到15%，而推翻死刑判决的上诉就更少，还不到10%。

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谢伦伯格的辩护律师张冬硕 (AP Photo/Ng Han Guan)

向谢伦伯格的家人提供协助

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卡姆创办并领导的对话基金会是一个非营利民间组织，主张通过对话与合作的方式改善中国在押囚犯的境遇。他正在向谢伦伯格的家人提供协助，但是对谢伦伯格通过上诉保住性命并不乐观，认为唯一的希望是加中关系的回暖。因为高级法院不一定会立刻审理上诉，这可能会拖几个月，甚至几年，如果在这期间加拿大和中国的关系好转了，中国可能会决定不执行死刑判决。

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如果谢伦伯格提出上诉，负责审理的是辽宁高院。如果辽宁高院维持死刑原判，执行之前还要经过中国最高法院的复核。这个过程不会很短。卡姆认为，如果上诉审理迅速进行，对谢伦伯格的命运来说将不是个好兆头。

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改判谢伦伯格死刑的证据

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谢伦伯格去年被判15年有期徒刑后提出上诉。上诉案审理通常不会加重判决，除非是发现了新的犯罪事实。他的辩护律师张冬硕和卡姆都认为指控他是国际贩毒活动主犯的证据不足。卡姆说，据他所知，这次重审中提出的唯一的新证据是谢伦伯格和另一名当事人之间的一次电话联系。但是他的手机被收缴已经四年，他们怎么会刚刚发现有过这通电话呢?

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卡姆表示他不会放弃为谢伦伯格争取减刑的努力，并希望加拿大政府和联合国有关组织向中国政府施加压力。他说，当其他国家做了什么不符合中国利益的事时，中国政府喜欢说这件事伤害了中国人民的感情。他认为特鲁多现在理应告诉中国政府，这件事损害了加拿大人对中国的印象。

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谢伦伯格过去曾两次因贩毒被判刑

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谢伦伯格今年36岁，曾在2003年和2012年两次因贩毒分别被判6个月和2年有期徒刑。2012年那一次，警方从他在BC省阿博斯福特市的公寓里搜出价值6000多加元的可卡因和海洛因，以及3000多加元的贩毒所得。他被指控为贩卖目的拥有毒品等四项罪名。

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谢伦伯格家人提供的他的早期照片。(Schellenberg family via Canadian Press )

法庭资料显示，他曾因工作场所事故股骨受伤，并因此滥用止痛药。主审法官布朗（Neill Brown）在宣判时说，他很幸运，生活在加拿大，不是在利比亚或这叙利亚被抓到，而且他还有家人的支持。

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布朗法官劝诫他戒掉毒瘾，改变生活道路。“我希望这是最后一次在法庭上看见你。”

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谢尔伯格的两年刑期在减去宣判前的拘留天数之后，实际服刑16个月零12天。刑满释放应该是在2013年中。据信他在出狱后和去中国之间这段时间曾在阿尔伯塔省的某处油田工作。

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他在中国被指控与人合伙把222公斤冰毒从广东运到大连，并准备把它们藏在轮胎里用集装箱运往澳大利亚。卡姆说，在三名主要当事人中，谢伦伯格是唯一一个被判死刑的。

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（RCI with CBC News, Jason Proctor, As It Happens）

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