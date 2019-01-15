2014-15年曾有两名加拿大华人在中国被判死刑并被处决

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据CBC报道，在2014年到2015年曾有两名加拿大华人在中国被判死刑并被处决。在其中一人被处决前夕，时任加拿大总理哈珀曾亲自写信给中国国家主席习近平为他请求宽大处理，但没有成功。加拿大外交部以尊重个人隐私为由没有披露他们的姓名和身份。据信两人的罪名都涉及贩毒。

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加拿大外长弗里兰德星期二（1月15日）表示，在谢伦伯格案被发回重审后，她曾两次和中国驻加拿大大使联系，为谢伦伯格请求宽大处理。

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在加拿大外交部星期一（1月14日）更新旅行警示，提醒加拿大人去中国旅行时需“高度谨慎”后，中国外交部和中国驻加大使馆也发出警告，提醒中国公民“充分评估前往加拿大旅行的风险，近期谨慎前往加拿大”，原因是加拿大最近发生了“中国公民被加执法部门以第三国要求为由任意拘押事件”。

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加拿大外交部的旅行警示分为四级。第一级仅是采取保护自身安全的一般性措施。第二级是“保持高度谨慎”，第三级是建议避免非必要的旅行。第四级是避免所有旅行。针对中国的旅行警示本来就是第二级，昨天的更新只是做了更详细的说明，例如任意执法，死刑和从事贩毒的严重后果。

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中国外交部发言人还对加拿大总理特鲁多把对加拿大人谢尔伯格被改判死刑称为“任意施加的判决”表示强烈不满，并要求他纠正错误，停止发表不负责任的言论。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer, Peter Zimonjic , Thomson Reuters）

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