英国脱欧协议被否决，英国政府面临不信任投票

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英国议会下议院星期二（1月15日）以432票反对、202票支持的投票结果否决了英国首相特蕾莎.梅（ Theresa May）和欧盟达成的脱欧协议。由执政党提交的法案获得如此压倒性的反对票数在英国历史上还是首次。

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这意味着英国的脱欧过程将充满变数，特蕾莎.梅和她领导的英国政府也因此面临反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）提出的不信任投票。英国议会将在明天对不信任动议进行辩论和投票。

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梅表示，今天的投票结果清楚表明脱欧协议没有获得议会的支持，但是没有告诉我们议会到底支持什么。她仍然相信这份脱欧协议的价值。

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根据英国脱欧公投结果和相关法律，英国将在今年3月29日正式脱离欧盟。今天的投票结果可能会导致英国届时在没有协议的情况下离开欧盟。这可能对英国和欧洲的经济产生不利影响。

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（RCI with CBC News, AP. Reuters）

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