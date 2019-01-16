一些卖家搞窃听以探知买房者想法

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据一些房地产经纪人披露，安大略省一些卖房者利用家里安装的视频和音频监控系统窃听有兴趣购买房屋的人在参观房屋时互相的对话，以掌握购房者的内心想法。

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安大略省哈密尔顿地区的房地产经纪人Juliana Webster呼吁改变现有的法规、以迫使卖房者在与自己的房地产经纪人签署挂牌上市合同时清楚说明其房屋内是否有能够听到人们说话的监控系统。

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安大略省地产局的一位法规事务的负责人表示，在录音录像电子设备日益普及的情况下，房地产经纪人应该建议买房客户在参观房屋时说话要小心。

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加拿大隐私问题律师Kirsten Thompson认为，私人住宅在销售过程中让买房者进入宅内，在这种情况下如何保护买房者的隐私在法律上是很复杂的问题，所以目前来说最好的办法是房地产经纪人提醒自己的客户要注意自我保护。

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RCI with Chris Glover · CBC News

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