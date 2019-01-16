2018是6年来加拿大房地产市场最差之年

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根据Canadian Real Estate Association的统计分析，2018年12月加拿大的平均房价是47万2千加元，在一年里下跌了5%。

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与房价相比房屋销售量的跌幅更大，2018年12月的房屋销售量与一年前同期相比下跌了19%；这是2012年以来加拿大房地产市场表现最差的一年。

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不过业内人士指出，2017年12月份的房屋销售量可能受到一些干扰；因为在加拿大政府的要求下，加拿大各商业银行要从2018年1月份开始对新房贷申请者的还债能力进行压力测试，不少购房者急于在这个规定生效前搞定买房合同。

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加拿大五大商业银行之一的TD银行经济师Rishi Sondhi认为，在银行利率上升和房贷审批严格化的情况下，2018年下半年加拿大房地产市场明显地失速；而这种情况在2019年会继续下去。

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