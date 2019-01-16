变调：加方呼吁中方宽大加拿大死刑犯

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大公民谢伦伯格（Robert Schellenberg）被中国判处死刑后，加拿大自由党政府总理特鲁多立即公开谴责中国当局随意执法，并表示要维护面对外国司法当局死刑判决的加拿大人的权益；但星期二加拿大政府在谢伦伯格的问题上似乎放缓了调门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希望宽大处理

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部长Chrystia Freeland告诉记者说，她已经向中国驻加拿大大使卢沙野表示，希望中国方面能够宽大处理以贩毒罪被中国法庭判处死刑的加拿大公民谢伦伯格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位加拿大外交部长表示，加拿大是废除了死刑的国家，因为死刑不人道，所以在加拿大公民被外国司法机构判处死刑的情况下，加拿大政府会公开表示反对的立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在回答记者关于谢伦伯格死刑案是否已经由加拿大总理特鲁多接手处理、特鲁多是否已经与中国国家主席习近平进行了沟通的问题时，加拿大外长Chrystia Freeland没有直接回答，只是说加拿大方面在通过多种渠道、同时在多个层级与中方进行交涉；她自己就已经与中国驻加拿大大使卢沙野交谈了两次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，中国辽宁省大连中级法院按照上级法院对谢伦伯格不服一审15年有期徒刑判决而提出上诉做出的重审该案的裁决，对谢伦伯格被控贩毒的案件再次进行了审理并迅速做出裁决，以发现新证据为理由把一审15年有期徒刑的原判改为死刑判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

争斗升级

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一死刑判决被加拿大总理特鲁多称为是任意施加的判决；而中国外交部发言人则不点名的反驳说这位“加方有关人士”不讲法治。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部星期一更新了对本国公民去中国的旅行警示，中国则立刻针锋相对地警告本国公民去加拿大旅游要谨慎评估风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去一个半月中国和加拿大的关系迅速恶化，起因是加拿大警方按照美国司法机关的要求拘捕了在温哥华机场转机的中国华为公司财务总监孟晚舟。孟晚舟是华为公司创始人任正非的女儿，有华为公主之称，被认为是任正非退休后的继任人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法机关指控孟晚舟涉嫌违反国际禁令、用欺骗银行等手段向伊朗销售电讯设备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在孟晚舟被加拿大警方拘捕后，中国政府一方面要求加拿大放人，一方面以触犯中国国家安全法为由逮捕了两位在华加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

需要宽松环境

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，在2014年到2015年曾有两名有加拿大公民身份的华人在中国被判死刑并被处决。其中一人以中国护照进入中国、另一人用的是加拿大护照；中国有关当局只准许加拿大外交官为那位持加拿大护照进入中国的加籍华人提供了领事服务。在被执行死刑判决前夕，时任加拿大总理哈珀和当时的加拿大总督David Johnston都亲自呼吁中国国家主席习近平宽大处理被判死刑的加拿大人，但没有成功。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，在加拿大总理哈珀致信习近平要求宽大处理的第二天，这位加籍华人就被执行了死刑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部以尊重个人隐私为由没有披露他们的姓名和身份。据信两人的罪名都涉及贩毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Peter Zimonjic · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参考文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada