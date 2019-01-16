加中关系紧张，加拿大旅游业越来越担心

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由华为事件引出的中加关系紧张，让加拿大的商界越来越感到担心，其中一个领域就是旅游业。

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BC 省

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在不列颠哥伦比亚 （BC）省，已经有旅行社声称感到了两国之间外交之争的影响。

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位于大温哥华列治文市 （Richmond）的旅行社CCVIP表示，其客户群与往年相比有所下降。旅行社业主Richard Zhang说，中国新年快到了，去年的这个时候会有许多中国游客来到加拿大，但 今年人数减少。

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BC 省旅游局Destination BC 说，中国游客目前是 BC省的第二大游客群体，该机构去年10月公布的数据预测2019年中国游客人数应该比 2018年增加6%。

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现在，BC省旅游局不愿对目前的情况发表评论。

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魁省

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在魁北克省，一些旅行社也开始感到紧张，但加拿大航空公司现在还没有报告蒙特利尔和中国的直飞航班有“减速”的迹象。

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蒙特利尔旅行社Allez hop! Voyages 的总经理Dominic Perreault表示，他认为会有小的影响，但不会有灾难性后果。

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蒙特利尔旅游局Tourisme Montréal表示，现在做结论有点过早，但现在的情况可能减缓过去3年中国游客的增加。

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2018年，蒙特利尔接待的中国游客人数从过去的5万增加到15万。

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蒙特利尔旅游局副总裁 Pierre Monlerose 说，我们预测 2019年会来大约21万名中国游客，如果减少5% 到7%，则意味着少了1万到1.5万名中国游客。

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他说，对于旅游业来说，这当然是令人失望的，旅游业已经花了很多精力来接待来自中国的游客，特别是酒店业。

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（RCI with Maxime Bertrand，Anaïs Elboudjaïni ，Lien Yeung / Radio Canada）

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