加拿大魁北克省医生收入10年来暴涨，最近增加放缓

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在加拿大，学医虽然苦，但医生的高薪酬一直令人乍舌。

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魁北克省健康保险委员会（RAMQ）刚刚公布的数据显示，在魁北克省，专科医生的收入一度在 8 年内出现 “爆炸” 式增长，增幅达近 60%，现在增长速度才有所放缓。

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报告说，从 2016 年到 2017年，魁省专科医生的收入持平，但家庭医生的薪酬仍然在稳步上升。

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最近10年医生工资暴涨

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根据上述报告，魁省专科医生的年收入，包括非全职工作的医生在内，从 2016 年到2017年大致保持稳定，2016年是人均 415,250 加元，2017 年为 414,723加元。

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2017年家庭医生的平均收入接近 258,843 加元，比 2016 年平均多了 5,000加元。

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2018年的数据，需要一定时间才能出来。

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加拿大广播公司报道说，医生行业，无论是专科医生还是家庭医生，过去10 年的工资增长远远超过通货膨胀率的上升。

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在魁北克省，从2008年到2017年，专科医生的工资增长了 58% 以上，家庭医生的收入增长了 43%以上，而在这10年内，加拿大的通货膨胀率加在一起只有 15%。

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魁省政府要跟其他省比较

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加拿大广播公司报道说，2018年 2月，魁北克省专科医生联合会（FMSQ）曾与上一任省政府签署协议，省政府同意医生的工资在过 2023 年前再增 11.2%，同时对全省医生追补共 5 亿加元的报酬。

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但新上任的 CAQ政府一直承诺要 “撕毁” 这项协议，省政府现在正委托加拿大卫生信息研究所（CIHI）进行一项研究，把魁北克省专科医生的薪酬与其他省份专科医生的报酬进行对比。

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预计 CIHI 将在本月晚些时候公布初步调查结果，如果数据显示魁省的专科医生工资比别省的高得多，那省政府有可能与医生联合会重新谈判协议。

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实际工资要高出 10% -20%

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加拿大广播公司报道说，魁北克省健康保险委员会新公布的数据，包括那些只在部分时间工作的医生，从而拉低了专科医生的平均薪酬。

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此外，加拿大卫生研究院和舍布鲁克大学去年三月进行过一个分析，去掉了部分时间工作的因素，这项分析认为，专科医生的平均报酬应该比原先计算的高出 10% 至 20%。

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同一项研究还指出，现在医生们都倾向于减少工作天数，以便能更多地与家人在一起。

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由于这一趋势，2017 年魁省年收入 50 万加元以上的专科医生人数从 2016 年的 3176人减少到 3091人。

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在家庭医生这里，年收入过 50 万加元的在 2017年有 472人, 而且这一人数逐年增加。

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总体而言，魁北克省这两类医生的人数都在持续增加，2017 年魁北克省有 10397 名专科医生，9336 名家庭医生。

（RCI with Bernard Barbeau / Radio Canada）

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