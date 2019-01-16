哪怕就一两次，大麻也会对青少年的大脑有影响

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一项新的研究发现，未成年的人，哪怕用大麻仅一两次，他们的大脑也可能受到影响。

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发表在 “神经科学杂志”（Journal of Neuroscience）上的这一报告说，大脑扫描结果显示，吸过几次大麻与完全没吸过大麻的青少年之间存在明显差异。

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这一研究的主作者是澳大利亚墨尔本市斯威本科技大学 （ Swinburne University of Technology）的讲师 Catherine Orr，她说，有一些迹象表明，即使是很少量的大麻也可能导致年轻人的大脑出现变化，而且，她对影响的程度之大感到惊讶。

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(CBC)

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Catherine Orr 的研究小组对46名曾经用过 1-2 次大麻的 14 岁少年进行了大脑扫描，同时也对 46 名从未用过大麻的 14 岁少年进行了大脑扫描，两组少年在其他方面的条件类似。

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研究人员发现两组的扫描结果之间存在明显差异，他们怀疑这与第一组曾少量用大麻有关。

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但研究人员同时承认，要真正证明是大麻导致了扫描中出现的差异，还需要做进一步研究。

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研究人员指出，据估计有 35% 的美国青少年使用大麻，上述新发现更加令人担忧。

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（RCI with CBC，Thomson Reuters）

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