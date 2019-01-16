（CP/Sean Kilpatrick）

加拿大有关部门出错，导致危险人物获得加拿大永久居留权

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 16 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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2017年，由于加拿大移民部和边境服务署的失误，有一个可能对加拿大国家安全造成威胁的申请人获得了加拿大永久居留权。这样的事，有关部门和官员当然是希望能不声张就不声张。他们悄悄地纠正了这个被公共安全部长称为“完全不可接受”的错误，并对电脑处理系统和工作方法做了一些改进。

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Catharine Tunney （CBC News）

但是拜加拿大信息公开法所赐，媒体的雷达在尘埃落定后也能从政府部门的文件资料中发现一些蛛丝马迹。这一次，暴露上述错误的是一份CBC记者Catharine Tunney查到的、由加拿大边境服务署负责人奥索斯基（John Ossowski）写给加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）的一份报告。

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这份在2018年初递交的报告说，由于加拿大移民部和边境服务署的“一系列失误”，当事人（为保护隐私，其姓名、年龄和性别被隐去）获得了加拿大永久居民身份。此事发生后，边境服务署查出数个隐患，并采取了改进措施，包括在国际案例处理系统中添加自动防故障装置，更新全国目标排查程序以及更换旅客信息系统。

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政府官员没有权利拒绝交出符合信息公开法标准的报告、内部通信和资料，但是有权利抹去一些涉及机密和个人隐私的信息。记者拿到的这份奥索斯基报告的复印件，许多信息被涂掉了。因此我们无从知道当事人为什么对加拿大国家安全构成威胁。有关官员表示，公开这些信息会对“国际事务，加拿大及盟友的国防”造成损害。

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（CP/Sean Kilpatrick）

边境服务署和情报部门及警方之间的交流不畅

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这份报告提到，加拿大安全情报局实际上已经掌握了关于当事人的一些“负面信息”。一项该部门和加拿大皇家骑警负责监督的涉及国家安全的调查也和此人有关联。

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但是显然加拿大移民部在批准他的永久居民身份时不知道这些情况。

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Kelly Sundberg （Mount Royal University）

卡尔加里皇家山大学的公共安全专家桑德伯格（Kelly Sundberg）曾经在加拿大边检部门工作过十五年，对这个系统非常了解。他在接受CBC采访时表示，情报部门之间的信息交流如此不畅令人无法接受。加拿大人肯定希望联邦执法部门，情报部门和边境安全部门之间的合作和信息分享是无缝对接的。如果在它们的合作上有行政或法律上的障碍，那么议会就应该立法排除这些障碍。

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这类错误可能发生过不止一次

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公共安全部长古德尔的发言人在回复记者的邮件中表示，好几个特别的错误加在一起，导致发生了一次这样的事。这些错误是完全不应该犯的。现在他们已经采取了改正措施，以防止将来发生同样的事。

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但是桑德伯格对这套说辞表示怀疑。他说，重要电脑系统的更新，改善和其他国家的合作，这么大的改变，不是一次失误可以促成的。他认为这样的错误肯定比我们知道的更经常发生，事关工作程序，组织架构和对人员的投资。这是令人担忧的。他建议成立一个独立机构来监督加拿大边境服务署的工作。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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