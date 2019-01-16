微信朋友圈引发争议，自由党华裔候选人王小宝退出BC省本那比南区补选

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“……作为选区本次唯一华裔参选人，拿到1.6万张选票即可胜选，完全可以左右选情，成为历史成就者！本次竞选我的终极对决对象为NDP对手印裔辛格！‘打败NDP，争取拿下国会议席’！”这是BC省本那比南区补选的自由党候选人王小宝在微信朋友圈发的“邀请函”中的一段话。她提出自己华裔身份和对手的印裔身份，引起“打种族牌”的质疑。

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王小宝现已宣布退出竞选，删除了这条朋友圈，并发表声明对新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）致歉，表示自己用词不当。自由党发表声明说，王小宝在网上发表的言论与自由党的价值观不符。

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辛格1979年出生在安大略省士嘉堡，父母是印度移民。他表示自己决意代表所有本那比南区的居民，不论他们来自哪个族裔。

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根据一项Mainstreet Reserach在1月8日到10日期间所做的民调，辛格在该选区的支持率为38.8%，比王小宝高12.5个百分点。值得注意的是，在以普通话为母语的选民中，辛格的支持率仍然超过王小宝将近8个百分点。但是她在以广东话为母语的选民中获得的支持率比辛格略高（3.8个百分点）。

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本次补选将在2月25日举行。自由党必须在2月4日以前选择新的候选人。根据该党纲领，候选人也可由党领袖直接任命。

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（RCI with CBC News， Karin Larsen, Radio-Canada）

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