温哥华和多伦多：不但住房越来越小，商店也越来越小

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温哥华和多伦多是加拿大房地产价格最为昂贵的两个城市，不仅住房贵，商业店面的租金也是贵得吓人。

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根据美国商业房地产公司 Cushman＆Wakefield 的年度报告，加拿大最昂贵的 4 条商业街中，有 3条在多伦多市和温哥华市。

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这个公司跟踪了65个国家接近450条顶级商界街的租金数据，报告说，截止到 2018年6月份，多伦多市布鲁尔街 （ Bloor Street）的租金为每平方英尺300加元，皇后西街（ Queen Street West）的租金为每平方英尺100加元，温哥华市罗布森街 （Robson Street）的租金平均为183加元/平方英尺​​。

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高租金导致商店关门

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商业店面的高租金，已经导致一些零售店和餐馆关门。

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BC 省新西敏斯特市 （New Westminster）的餐馆 Wild Rice Market Bistro 就是其中的一个，这个餐馆在2018年12月31日正式宣布关门。

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餐馆的业主安德鲁·黄（Andrew Wong）在致客户的声明中写道：我们都知道现在的生活成本之高，商业租金也是这样，租金上涨，运营成本增加，我们的餐馆已经不能再适应目前的经济环境。

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零售店面越来越小

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高昂的租金，使许多企业主不得不想出各种各样的办法来维持运营，一些年轻的业主开始把目光转向非常狭小的店面，通过小规模运营来降低启动成本，否则他们可能无法盈利。

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因此，在温哥华和多伦多，“微型” 店铺正在成为趋势。

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位于温哥华 Gastown 的咖啡馆 Iktsuarpok Coffee 是在上个月开门的，这个店既没有座位，也没有任何多余的家具，老板 Kento Kitayama 站在柜台后面，店里只有个冰箱，还有咖啡机，整个店只有 17 平米。

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Kento Kitayama说，在温哥华，标准的店面是大于85平米，但这样的话，每月的租金至少要3,000加元，他的新开张的小生意是负担不起的。

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然而，Kento Kitayama 的咖啡馆还不是最小的。

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在多伦多市，大约一年前开业的咖啡馆 – “咖啡实验室” （The Coffee Lab）还不到2平米。

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Joshua Campos (Nathan Denette/Canadian Press)

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业主乔舒亚·坎波斯 （Joshua Campos）说，他的商店可能是世界上最小的，他已经申请了吉尼斯世界纪录，但还没得到回复。

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坎波斯说，他曾经在一家书店里经营一家咖啡馆，但书店的房东卖掉了那栋楼，他只能搬家，最后找到了这个极小的商业“空间”。

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他说，在这么小的地方开店，主要是为了降低开支。

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但是，这自然会有不少挑战，首先必须找到能放进这么小空间的咖啡设备，而且店里只能站的下一名员工，从窗口里递出咖啡，在寒冷的冬天，很多客户不愿意在寒风中等待店员做咖啡。

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现在，坎波斯正在向市政府申请，在小店前增建一个有取暖设备的 “等待区”。

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小巧咖啡馆很受欢迎

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另一家多伦多咖啡店 The Nugget 位于两座建筑物之间的车库内。

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联合业主之一杰克·霍尔顿（Jake Holton）说，这家面积约15 平方米的咖啡馆是于 2017 年7月开业的。

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他说，这么小的空间，租金就少了很多，而且，人们的思维在变化，又是社交媒体时代，一个具有独特设计、小巧的咖啡馆反而可能很受欢迎。

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他说，自从开业以来，咖啡馆很受客户的欢迎，他又增加了员工。

加拿大广播公司报道说，加拿大在商业店面租金的统计上数据欠缺，但根据多伦多房地产局的数据，2018年10月，在大多伦多地区，商用面积的平均租金是每平方英尺21.31加元，比2017年的10月下降了1.1%。

（RCI with Aleksandra Sagan / CBC）

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