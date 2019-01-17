福特政府要对省公费医疗系统精兵简政

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加拿大最大省份安大略省的保守党政府准备大刀阔斧的进行公费医疗体制改革，首先被砍的可能是省卫生厅和医院之间的管理机构“地区卫生一体化网络”Local Health Integration Networks (LHINs)。

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精兵简政

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据加拿大广播公司从了解安省保守党政府和安省卫生系统的多个消息灵通人士之处得到的消息，以福特为省长的安大略省保守党政府在积极准备动手改革安省的卫生保健系统，第一步就是精兵简政、砍掉既花钱、有没有效率的卫生管理机构“地区卫生一体化网络”。

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安大略省每年花费在公费医疗项目上的约3百亿加元的开支由省内14个“地区卫生一体化网络”负责分配和监管；这个监管机构是2007年由当时安省自由党政府建立的，本意是更好的按地区来协调管理安大略省公费医疗系统的资源分配和开支管理。

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2017年，当时的安大略省自由党政府又把家庭保健系统也纳入“地区卫生一体化网络”机构进行统一管理。

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失败的机构

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但安大略省卫生系统内部一位资深管理人员表示，以任何客观标准来衡量，“地区卫生一体化网络”都是一个失败的管理系统；该管的不管、不该管的乱管，所以取消这个系统是顺理成章的事情。

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一位了解目前安大略省保守党政府运作的消息灵通人士说，“地区卫生一体化网络”每年耗费大量的管理费用，但并没有让安省的公费医疗系统有效率的运转，甚至把安大略省公费医疗系统变得更加复杂、更加没有效率。

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安大略省政府每年花在维持“地区卫生一体化网络”这个官僚机构运转的经费高达9千万加元。

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既要芝麻也要西瓜

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虽然安大略省政府没有提供若取消“地区卫生一体化网络”能够节省多少经费，但有专家说砍掉“地区卫生一体化网络”节省下来的经费不过是芝麻，而通过减少管理层次而让医院系统更有效的运转才是真正的少花钱多办事。

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安大略省省长福特的保守党政府还没有决定是取消所有14个“地区卫生一体化网络”，还是用5个大型“地区卫生一体化网络”取而代之。

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不论怎样，这只是福特政府改革安大略省公费医疗系统的第一步。福特政府将根据专家咨询委员会提出的改革建议制定随后而来的医疗保健系统改革计划。

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安大略省医生协会也曾多次呼吁撤裁“地区卫生一体化网络”，说这是一个成事不足、败事有余，上不受卫生厅监管、下不听医护人员建议的浪费纳税人金钱的管理机构。

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RCI with Mike Crawley · CBC News

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