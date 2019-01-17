贸易谈判升级：中国副总理刘鹤月底访美

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中国副总理刘鹤确认1月30日到31日前往美国首都华盛顿与美国首席贸易代表Robert Lighthizer举行会谈，这似乎显示美中贸易事务级会谈取得了进展，需要在更高层面讨论更复杂的问题。

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美国特朗普政府这次挑起与中国的关税贸易战，目的是解决中国对美国的巨额贸易出超问题、中国强迫美国公司转让先进技术和盗窃知识产权等问题。

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为了缓和美中贸易战，美国总统特朗普和中国国家主席习近平利用20国集团峰会的机会达成共识，在90天内努力谈判达成协议结束美中之间的关税贸易战。

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美国和中国似乎都想见到谈判的成功，没有让12月初发生的加拿大应美国的要求拘捕华为公司财务总监孟晚舟的事件影响谈判的进程。

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虽然有美中贸易战，但2018年中国对美国的贸易盈余仍然达到创纪录的3233亿美元的水平。

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RCI with Associated Press、CBC News

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