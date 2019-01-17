两位在华被捕加拿大人每天受审4小时

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加拿大广播公司报道说，奉诏回国向加拿大政府内阁会议汇报情况的加拿大驻中国大使 John McCallum在会后告诉记者说，Michael Kovrig和Michael Spavor每天被中国司法官员审问4个小时左右。

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加拿大驻华大使John McCallum说，这虽然不是固定的时间，有时长些、有时短些，但平均下来是每天审问4个小时；而且不让律师列席审问过程；中国当局只准许加拿大外交官每个月一次会见上述两位被关押的加拿大人。

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在加拿大警方12月初按照美国司法机关的要求拘捕了华为公司财务总监孟晚舟后，中国警方就以危害中国国家安全的罪名逮捕了Michael Kovrig和Michael Spavor；并以贩毒罪二审判处加拿大男子谢伦伯格死刑。

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加拿大驻华大使John McCallum在回答记者问题时说，加拿大联邦政府总理特鲁多会在适当的时候直接与中国国家主席习近平沟通。

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John McCallum强调，目前需要通过盟国、企业界、媒体多渠道、多方面地告诉中国领导人，拘捕关押加拿大人的做法不利于中国的国际形象。

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