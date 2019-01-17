在布基纳法索被绑架的加拿大人质已经遇害

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本周二（1月15日）夜里在布基纳法索被绑架的加拿大人科克. 伍德曼（Kirk Woodman）已被杀害。他的尸体在靠近该国乌达兰省靠近尼日尔边境的一个地方被找到，身上满是弹孔。他的家人在星期四早上得知这个噩耗。

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伍德曼是加东哈利法克斯人，被绑架前为一家温哥华矿业公司工作。星期二夜里，十几个武装人员袭击了该公司在布基纳法索拥有的一处采矿设施，掳走了伍德曼。

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伍德曼在采矿业工作已经超过三十年，在家乡新斯科舍省的地质学界很有名。他遇害的消息被披露后，加拿大总理特鲁多和外长弗里兰德先后发表声明谴责暴行，并对他的家人表示悼念。

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布基纳法索的治安在过去几年中不断恶化，靠近边境的地区尤其危险。由于伊斯兰激进武装在过去几个月里重新活跃，政府已在12月31日宣布北方数省进入紧急状态。

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34岁的加拿大游客布莱（Édith Blais）和她的意大利伴侣12月中旬在布基纳法索失踪，至今下落不明。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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