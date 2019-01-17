一条朋友圈惹的祸：从王小宝退出补选看加拿大华人参政

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BC省本那比南区联邦补选的前自由党候选人王小宝因一条朋友圈引起质疑，不得不退选。但是许多看过这条朋友圈的华人并不觉得它有问题，因为她只不过称自己是该选区的“唯一华裔参选人”，并说自己的主要对手是新民主党的印裔候选人辛格。但是华裔评论员、前温哥华市议员黎拔佳在接受本台采访时说，现在是竞选期间，她是候选人。这几句话有多严重不是看言者是否有心，而是看听者是否有意。“而听者必然有意。”

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采访黎拔佳录音：

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本次竞选，胜选机会百年难遇。华人选票超过2万，选票比例占40%。若可提高投票率，作为选区本次唯一华裔参选人，拿到1.6万张选票即可胜选，完全可以左右选情，成为历史成就者！本次竞选我的终极对决对象为NDP对手印裔辛格！‘打败NDP，争取拿下国会议席’！ 王小宝朋友圈

黎拔佳说，如果我们把这段话中的华人换成白人，假定选举期间有一个白人候选人如此竞选，说“本选区有40%的白人，我是唯一一个白人候选人，我的对手是华裔移民某某”，大家听到了可能会说他是在打种族牌。

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黎拔佳说，他在看到这条消息的第一个反应是王小宝的竞选团队怎么会这么不小心。因为自由党近几年一再强调的口号是“A Canadian is a Canadian is a Canadian”，即不论种族肤色，加拿大人就是加拿大人。王小宝的朋友圈攻击了自由党的“品牌”，让新民主党抓住了把柄。而自由党决定快刀斩乱麻，赶快把这点火星按熄。

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华人参政，从了解本地政治文化做起

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黎拔佳说，华人参政不应该是看见这次获胜的几率较大就出来竞选。我们对本地的政治文化不太熟悉。如果用我们自己熟悉的文化进入本地政治生活，轻则对方听了你的梗莫名其妙，重则就是王小宝这次遇到的“言者无心听者有意”的情况。

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他说，在不同的国家和地区引起敏感反应的事情不同。在加拿大，对多元文化的肯定，接受和包容是一个非常敏感的话题。实际上，近些年的选举中，已经看不到任何候选人声称自己是“唯一的XX裔候选人”。他建议有意从政的华人应该长期地、积极地去跟本地非华裔的政界人士或朋友多沟通，多来往。

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黎拔佳的另一个建议是，中英文的文宣一定要严格保持一致。两种语言的同一份新闻稿，用语有一点出入都会被质疑你是否说谎或有意挑起种族情绪。

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华人选民增加，但量变不见得导致质变

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黎拔佳最后说，他很高兴看到近年来有很多华裔年轻人和第一代华人移民投身政治。这是一个好现象，但是我们也不要迷信量变就一定导致质变。有些华裔候选人会认为，满街都是华人，只要他们投票我就会当选。“但是全军覆没的记录屡见不爽。”

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他说，这不是华人团结不团结的问题，而是每个人本来就有权利从自己的标准和需要出发去选择候选人。那种以为华人数量增加了就可以改变议会，改变省政府和市政府的想法是一种迷思，看看近十年的各级选举，这种迷思应该放弃了。赢得选举要凭你的政见，你对本地事务的关注，你对不分种族的大部分市民的需求的了解。

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后续报道：

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王小宝星期四（1月17日）表示希望得到代表自由党参选的“第二次机会”，但是自由党立刻发表声明说，她退选的决定已经被接受，她将不再代表自由党参选。

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王小宝表示正在考虑作为独立候选人参加2月25日的补选。

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