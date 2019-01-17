Facebook/Karen Wang

一条朋友圈惹的祸：从王小宝退出补选看加拿大华人参政

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 17 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省本那比南区联邦补选的前自由党候选人王小宝因一条朋友圈引起质疑，不得不退选。但是许多看过这条朋友圈的华人并不觉得它有问题，因为她只不过称自己是该选区的“唯一华裔参选人”，并说自己的主要对手是新民主党的印裔候选人辛格。但是华裔评论员、前温哥华市议员黎拔佳在接受本台采访时说，现在是竞选期间，她是候选人。这几句话有多严重不是看言者是否有心，而是看听者是否有意。“而听者必然有意。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

采访黎拔佳录音：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听
本次竞选，胜选机会百年难遇。华人选票超过2万，选票比例占40%。若可提高投票率，作为选区本次唯一华裔参选人，拿到1.6万张选票即可胜选，完全可以左右选情，成为历史成就者！本次竞选我的终极对决对象为NDP对手印裔辛格！‘打败NDP，争取拿下国会议席’！王小宝朋友圈

黎拔佳说，如果我们把这段话中的华人换成白人，假定选举期间有一个白人候选人如此竞选，说“本选区有40%的白人，我是唯一一个白人候选人，我的对手是华裔移民某某”，大家听到了可能会说他是在打种族牌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎拔佳说，他在看到这条消息的第一个反应是王小宝的竞选团队怎么会这么不小心。因为自由党近几年一再强调的口号是“A Canadian is a Canadian is a Canadian”，即不论种族肤色，加拿大人就是加拿大人。王小宝的朋友圈攻击了自由党的“品牌”，让新民主党抓住了把柄。而自由党决定快刀斩乱麻，赶快把这点火星按熄。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华人参政，从了解本地政治文化做起

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎拔佳说，华人参政不应该是看见这次获胜的几率较大就出来竞选。我们对本地的政治文化不太熟悉。如果用我们自己熟悉的文化进入本地政治生活，轻则对方听了你的梗莫名其妙，重则就是王小宝这次遇到的“言者无心听者有意”的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在不同的国家和地区引起敏感反应的事情不同。在加拿大，对多元文化的肯定，接受和包容是一个非常敏感的话题。实际上，近些年的选举中，已经看不到任何候选人声称自己是“唯一的XX裔候选人”。他建议有意从政的华人应该长期地、积极地去跟本地非华裔的政界人士或朋友多沟通，多来往。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎拔佳的另一个建议是，中英文的文宣一定要严格保持一致。两种语言的同一份新闻稿，用语有一点出入都会被质疑你是否说谎或有意挑起种族情绪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华人选民增加，但量变不见得导致质变

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎拔佳最后说，他很高兴看到近年来有很多华裔年轻人和第一代华人移民投身政治。这是一个好现象，但是我们也不要迷信量变就一定导致质变。有些华裔候选人会认为，满街都是华人，只要他们投票我就会当选。“但是全军覆没的记录屡见不爽。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这不是华人团结不团结的问题，而是每个人本来就有权利从自己的标准和需要出发去选择候选人。那种以为华人数量增加了就可以改变议会，改变省政府和市政府的想法是一种迷思，看看近十年的各级选举，这种迷思应该放弃了。赢得选举要凭你的政见，你对本地事务的关注，你对不分种族的大部分市民的需求的了解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

后续报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

王小宝星期四（1月17日）表示希望得到代表自由党参选的“第二次机会”，但是自由党立刻发表声明说，她退选的决定已经被接受，她将不再代表自由党参选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

王小宝表示正在考虑作为独立候选人参加2月25日的补选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

微信朋友圈引发争议，自由党华裔候选人王小宝退出BC省本那比南区补选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La France: une pépinière pour la main d’œuvre qui fait cruellement défaut au Québec ?

RCI | English

Canada working toward national dementia strategy

RCI | Español

Nueva ley: niños indocumentados podrán estudiar gratuitamente en Quebec

العربية | RCI

هل هي بداية "حرب" إيرانية أميركية حول إعادة إعمار العراق؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
L’arrestation d’une directrice de Huawei était une « trahison », dit l’ambassadeur de ChineLa RAMQ couvrira les soins dentaires des enfants qui survivent au cancerL'impasse budgétaire vire au règlement de comptes entre Pelosi et TrumpLa Loi sur les Indiens est toujours discriminatoire envers les femmes, dit l’ONUL'ex-ministre Martin Coiteux recruté par la Caisse de dépôtPrès de 60 % de la nourriture produite au Canada est gaspillée, selon un rapportHuman Rights Watch appelle le Canada à bloquer toutes ventes d'armes à l'Arabie saouditeLe Canadien Kirk Woodman retrouvé mort au Burkina Faso« Il est temps de passer à l'action », plaide Legault après sa rencontre avec TrudeauMaxence Parrot atteint de la maladie de Hodgkin
Chinese envoy to Canada warns of 'repercussions ' if Ottawa bans Huawei from 5G mobile phone networkHow Burkina Faso violence flared from insurgent raids to a domestic crisisTrump cancels Pelosi trip, Davos delegation amid shutdownDeath of Canadian in Burkina Faso highlights growing instability in Sahel region of West AfricaPrince Philip uninjured in car crash near royal estateOusted candidate's story takes another strange turn, this time into a parking lotOttawa, Quebec to discuss Legault's plan for immigration cuts as province deals with labour shortagesWoman who admitted to attack at Canadian Tire found guilty on terror chargesKids retailer Gymboree files for bankruptcy protection, all 49 Canadian stores to closeMichael Cohen says rigging polls 'was at the direction of' Trump