中国法律学者批评对加拿大毒贩的死刑判决，加拿大华人家庭北京转机被扣，加中各自表述

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大公民、中国民运人士王炳章的女儿王天安一家星期三（1月16日）从韩国首尔回多伦多，在北京转机时被扣留。在被拘押和盘问两个小时后，她和女儿被遣返回韩国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，关于加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）被改判死刑引起的争议仍在继续，甚至罕见地扩大到了中国法律界。据《环球邮报》报道，清华大学法学院教授张建伟和北京大学法学院教授贺卫方等人对上诉加刑的做法和如此迅速地改判死刑提出了质疑。谢伦伯格的辩护律师则强调并没有新的犯罪事实存在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，中国驻加拿大大使卢沙野接受记者采访，警告加拿大不要联合盟国向中国施压，并警告加拿大不要禁用华为5G设备，否则将有“不良影响”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同一天，加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）在回答记者提问时再次强调加拿大的法治，强调孟晚舟受到了公正的对待，并说她很高兴听到孟的父亲、华为创始人任正非对加拿大司法系统亲口表示的信任和感谢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布鲁克大学政治系教授查尔斯.伯顿（Charles Burton）在同一天接受CBC采访时说，中国政府对孟晚舟案的恼怒导致中国驻加拿大大使卢沙野不断发表各种对加拿大的指责和威胁，例如指责加拿大政府奉行白人至上主义，警告加拿大不要禁用华为5G设备等等。伯顿认为这些言论已经越过了处理外交事务的底线，他因此怀疑卢沙野是否是代表中国的合适人选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Thomson Reuters， Globe and Mail）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada