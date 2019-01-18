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周末网络广播（2019年1月18-20日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 18 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华，与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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RCI – 加广中文台网络广播

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, January 18, 2019

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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(Cathal McNaughton/Reuters)

温哥华和多伦多：不但住房越来越小，商店也越来越小

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温哥华和多伦多是加拿大房地产价格最为昂贵的两个城市，不仅住房贵，商业店面的租金也是贵得吓人。商业店面的高租金，已经导致一些零售店和餐馆关门。赵黎报道

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CCTV via AP

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加拿大人被改判死刑后加中关系更加紧张

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加拿大公民谢伦伯格（Robert Schellenberg）在中国被大连中级法院从15年有期徒刑改判死刑后，加中两国之间的唇枪舌剑更加激烈。加拿大总理特鲁多称这是一项任意施加的判决，中国外交部发言人则反驳说这位“加方有关人士”不讲法治。加拿大外交部更新了对中国的旅行警示，中国立刻针锋相对地警告本国公民去加拿大旅游要谨慎评估风险。吴薇报道

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Photo: iStock

加拿大魁北克省医生收入10年来暴涨，最近增加放缓

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在加拿大，学医虽然苦，但医生的高薪酬一直令人乍舌。魁北克省健康保险委员会（RAMQ）刚刚公布的数据显示，在魁北克省，专科医生的收入一度在 8 年内出现 “爆炸” 式增长，增幅达近 60%，现在增长速度才有所放缓。赵黎报道

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(CP/(Chris Young)

为什么沙特少女库侬的难民申请批准得这么快？

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沙特少女库侬（Rahaf Mohammed al-Qunun）1月12日上午到达多伦多国际机场。由于联合国难民署的介入和加拿大政府的迅速行动，她在落地时避难申请已经被批准了。联合国难民署发言人拉罗斯（Lauren La Rose）在接受CBC采访时介绍说，库侬的情况属于特例。通常在当事人有生命危险，重病或涉及到针对妇女或女童的暴力时，难民署会按特例处理，加快为当事人安排落脚处。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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