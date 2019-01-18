触目惊心！加拿大58%的食品被浪费

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据加拿大多伦多市多余食品分发机构Second Harvest发表的研究报告，加拿大生产的食品中有58%，也就是一年有3550万吨被浪费或丢掉，价值490亿加元；而这些被丢弃和浪费的食品中有三分之一可以被收集起来送给加拿大全国各地需要食品的社区。

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从食物链主要环节来看，有价值210亿加元的482万吨食品在加工过程中被浪费和丢弃，有价值100亿加元的238万吨食品在民众消费过程中被浪费和丢弃。

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Second Harvest的研究报告说，加拿大每年可以避免的食品损失和浪费平均到每个家庭是1766加元。

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Second Harvest的研究把食品浪费和丢弃分成两大类别，一是可以避免的浪费，比如食品被送到超市销售、却没有被消费者购买而过期；二是不可避免的废弃，比如牲畜被屠宰切割后剩下的骨头。

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研究显示，可避免食品浪费的主要产生来源是：

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超市打折销售食品时消费者大量购买，吃不完的被扔掉

消费者和零售商把接近或过了保质期的食品扔掉，尽管过了保质期的食品往往是仍然可以安全食用的食品

由于缺乏劳动力无法及时收获而烂在地里的水果蔬菜等农作物，或者价格暴降使得农场主们不愿花费人力物力去收获的农产品

由于订单被取消、无人购买而烂在地里的农作物

捕捞上来的海鱼由于不符合捕捞限额而被扔回水里死亡

RCI with Andrea Janus · CBC News

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