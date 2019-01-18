中国警告加拿大：小心禁华为5G的后果

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据汤森路透社报道，中国驻加拿大大使卢沙野星期四警告说，如果加拿大联邦政府禁止中国华为公司为加拿大5G无线网络的建设项目提供电子设备，则会引发负面后果。

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这位中国驻加拿大大使在接受加拿大记者采访时虽然没有明确这样的负面后果会是什么，但呼吁加拿大联邦政府在对待华为公司的问题上做出明智的选择。

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加拿大政府目前正在对5G无线网络的承建商和供货商进行安全背景审核，而不是像一些西方盟国那样宣布禁止中国华为公司为5G无线网络提供设备。

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中国大使卢沙野在接受采访时还告诫加拿大联邦政府总理特鲁多不要在中国警方逮捕触犯中国刑律的加拿大人的问题上鼓动西方国家帮加拿大站台说话；并告诫加拿大外长Chrystia Freeland不要试图利用即将举行的达沃斯世界经济论坛作为寻求西方盟国帮加拿大指责中国的机会。

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从去年12初加拿大应美国司法机关的要求拘捕了在加拿大机场转机的中国华为公司财务总监孟晚舟后，中加关系就急转直下。中国不但以危害中国国家安全的罪名逮捕了Michael Kovrig和Michael Spavor，还以贩毒罪二审判处加拿大男子谢伦伯格死刑。

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