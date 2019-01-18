(Peter McCabe/Canadian Press)

安省魁省大西洋沿岸周末极寒，NB 要下60厘米雪

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 18 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大环境部警告说，这个周末 （1月19-20日），安大略省、魁北克省、大西洋沿岸省份的居民要做好应对极寒的准备，一些地区会出现严重暴风雪，并导致高速公路上能见度大大降低。

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安大略省

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加拿大环境部称，预计这个周末安省不同地区将有 2 至 25 厘米的降雪，而且气温将急剧下降。

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环境部说，从周五晚上开始，安省西南部开始下雪，并逐渐向东部迁移，同时预计有时速达到 60 公里/小时的阵风。

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Un cycliste Ã  Toronto en hiver.

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Photo: La Presse canadienne / Nathan Denette

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这场冬季风暴也会带来极度寒冷，安大略省一些地区的气温加上风寒因素，体感将为 -20至 -35 摄氏度，而且这种极度寒冷的状况会一直持续到星期一（1月21日）早上。

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高速公路、道路、人行道和停车场等会因极度寒冷而变得滑滑溜溜。

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根据加拿大环境部预测：

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  • 汉密尔顿和尼亚加拉：15至25厘米的雪
  • 多伦多地区：2至10厘米的雪
  • 温莎：2至15厘米的雪
  • 金斯敦：5到15厘米的雪
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魁北克省

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加拿大广播公司报道说，根据气象专家的预测，魁北克省在星期六夜间会有大约 5 厘米的雪，而周日则会下 5到10厘米的雪。

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蒙特利尔和拉瓦尔地区的降雪量尚不清楚，这要取决于这场风暴走过的 “路线”。

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预计这个周末大蒙特利尔地区的最低气温会降到-23 摄氏度，由于风寒，实际体感会更冷。

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(Nathan Denette/Canadian Press)

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魁北克水电局 Hydro-Québec 正在呼吁大家省电，穿上毛衣，不用把温度调得过高。

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Hydro-Quebec的发言人Serge Abergel表示，每次当极度寒冷来袭时，电力消耗会大升。

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他 说，大家应该把温度调低一两度，而且如果你要出去，最好把温度往下调调，这会帮你节约不少电费。

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而且，耗电量大的设备，如洗碗机、洗衣机和干衣机，最好避开在高峰期使用。

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记住，在用电高峰时段，即早上6点至9点之间，以及下午16点至晚上20点之间，水电局对用电征收的税最高。

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这是因为在冬季的电力消耗高峰阶段，魁省水电局必须从电网邻居那里购买电力。

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NB将下雪 60 厘米

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大西洋沿岸也会遭遇暴风雪。

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(Nathan Denette/Canadian Press)

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在新不伦瑞克省 （NB）， 将是东北风凌厉，并有真正意义上的大雪。

加拿大广播公司（CBC）的气象学家蒂娜·辛普金（Tina Simpkin）表示，NB省的北部地区在周六会有20至30厘米的冰雪，并在周日时继续下，一直下到 60 厘米。

在 NB 省的弗雷德里克顿地区，将有15 至 25 厘米的冰雪。

加拿大环境部还发布了一份针对整个 NB 省的特别警告，说这股寒冷将带来极度寒冷，使星期六早晨的温度体感为大约 -35 摄氏度。

（RCI with CBC， Radio Canada）

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