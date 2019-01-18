世界现在很动荡：加拿大外长呼吁国民不要无视外交部的旅行警告

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加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）昨天（1月17日）借回答记者关于加拿大人遇害问题的机会“强烈敦促”所有准备出国旅行的加拿大人查看外交部的旅行警告。她说，从国际法治秩序的角度来说，现在的世界处于二战以来最动荡的时期。

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除了在选旅游地和定旅游路线时要查看加拿大外交部的旅行警告，弗里兰德还敦促加拿大人在动身前在加拿大外交部的网站上登记，告知途经地点和旅行路线。她说，外交部“非常重视我们帮助国外加拿大人的责任，但如果不知道他们在哪里，这个任务很难完成。”

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加拿大外交部经常更新旅行警告，做出安全评估，提醒游客需要格外提高警惕的地方，并提供出入境要求，健康风险，气候，当地法律和文化，以及加拿大驻当地使领馆地址等信息。

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在加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）被大连中级法院改判死刑后，加拿大外交部更新了关于中国的旅行警告。中国的风险级别仍然是仅比最低级别高一级的“保持高度谨慎”，但是理由改成了“任意执法的风险”。“法律与文化”一栏还在死刑和对涉及毒品罪行的处罚方面做了更新。

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大部分加拿大人完全无视旅行警告

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不过前加拿大外交官帕迪（Gar Pardy）在接受CBC采访时说，实际上大部分加拿大人完全无视外交部网站上的旅行警告。在他供职驻外使领馆期间如此，现在的情况据他所知也是如此。对于旅游地安全状况，“加拿大人有他们自己的看法。我们尝试过跟保险业和旅行社合作，但没多大效果。”

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上个月在西非国家布基纳法索失踪的布莱（Édith Blais）也是无视旅行警告的加拿大人之一。34岁的布莱当时正在和她的意大利男友自驾游。他们从该国西部的博博迪乌拉索出发，沿N1号公路开车去三百多公里以外的首都瓦加杜古市。按照加拿大外交部的旅行警告，这次自驾游的起点和终点都属于应该“避免所有非必要旅行”的地区，仅次于最高风险级别。而N1号公路途经的一个靠近马里边界的地区属于“避免所有旅行”的最高风险级别。

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加拿大外交部的旅游警告说，在布基纳法索自驾游的危险包括非法路障，武装人员向汽车开枪，抢劫财物。这类事件在白天或夜里，在主要道路或小路上都会发生。

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布莱和男友从马里进入布基纳法索。她最后一次给家里打电话是12月15日在博博迪乌拉索。两人原计划在到达瓦加杜古市后继续南下，去多哥参加一个植树造林活动。

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飓风季节贪便宜

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帕迪说，每年一到飓风季节，就有许多加拿大人去加勒比海地区旅游度假，因为这时候机票比较便宜。然后飓风来袭，他们就哭着喊着要政府派飞机去把他们接回来。

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另一位前加拿大外交官曾经提出，像这样的情况，救援的费用是不是应该由这些游客来出。

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不过本星期在布基纳法索遇害的加拿大人伍德曼（Kirk Woodman）并不是游客。他在那里为一家温哥华矿业公司工作，星期二晚上在一个采矿设施被一群武装人员掳走。当地警方第二天在几公里外找到了他的尸体。

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2016年1月，瓦加杜古市的一家豪华酒店遭到基地组织袭击，28名游客被打死，其中有6个加拿大人。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer, Kathleen Harris, CP）

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