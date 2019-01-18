加拿大政府表示对华为的安全评估不会因威胁而改变

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加拿大公共安全部长星期五（1月18日）表示，中国大使的警告不会影响加拿大正在进行的华为安全评估。“我们将做该做的分析，然后做出符合加拿大国家利益的决定。”

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中国驻加拿大大使卢沙野前一天告诉记者说，加拿大如果禁止华为参与加拿大5G网络建设，肯定会有后果。他敦促加拿大政府在这个问题上做出“明智的选择”。

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古德尔说，中国在澳大利亚对华为进行安全评估时也发出过威胁。“我们理解在这个过程中会有这类评论，但是我们不会被吓住，仍将根据加拿大的需要做出判断和正确的决定。”

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他还说，其他国家已经在这个问题上表达了它们的立场，加拿大在做决定时会加以考虑。

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他没有说明加拿大对华为的评估将在何时完成。但是此前一个政府信息来源曾告诉CBC记者说，这项正在进行的评估不会在近期内完成。

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在“五眼联盟”成员国中，加拿大对华为是戒心最少的。但是布鲁克大学政治学教授、前驻华外交官查尔斯.伯顿（Charles Burton）认为，鉴于最近这段时间加拿大民众对中国的负面看法增加，政府恐怕越来越难做出让华为参与加拿大5G网络建设的决定。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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