被火速接收的沙特少女不是唯一的：加拿大的紧急保护项目

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面临遣返的18岁的沙特少女拉哈芙.穆罕默德（Rahaf Mohamed，即库侬）被加拿大火速接收，在抵达多伦多时已经获得避难身份，引起了包括难民权益活动人士在内的一些人的疑问。加拿大移民部和联合国难民署解释说，拉哈芙没有“加塞儿”，她是通过加拿大的“紧急保护项目”被接收的。

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《多伦多星报》引用移民部官员的介绍报道说，加拿大紧急保护项目每年都要处理大约200人的避难申请，其中有大约50人会得到和拉哈芙一样的对待。只是他们中的绝大多数没有像她一样引起全世界网民的关注。

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需要紧急保护的人并不能自己向紧急保护项目提出申请。这个项目只接受由联合国难民服务署或其他具有同等权威的机构转来的申请人。

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联合国难民署驻加拿大代表伯兹（Jean-Nicolas Beuze）说，得到紧急安置的难民申请人极少。获得这个待遇的人通常都是因为被遣返回国后有生命危险。

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拉哈芙的家庭已经宣布和她断绝关系，她因此去掉了原来的姓氏“库侬”。她承认自己极为幸运，因为许多逃跑失败的沙特女性回去后就从此消失了。她表示接下来要学英语，上大学，将来要为帮助沙特妇女出力。

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（RCI with Toronto Star, Nicholas Keung）

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