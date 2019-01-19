老来读博士：越来越多的加拿大中老年人出现在大学校园中

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对一些加拿大中老年人来说，“活到老学到老”并不仅仅是一句空泛的形容。他们在接近退休时或退休后开始攻读博士，只为享受学习的乐趣。加拿大统计局的数据显示，1992年加拿大全国有471个五十岁以上的全日制博士生。2015年，他们的人数增加到2400多个。

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他们中有几位不久前接受了CBC-The Sunday Edition的采访。

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72岁的布莱恩.伯里克（Brian Pollick）退休前在法律界工作，曾经担任阿尔伯塔省约翰.霍华德协会的负责人。退休后，他有一次和妻子在意大利旅行时去看了一个画展。他回忆说，那个画展展出的是十八世纪中叶意大利画家巴托尼（Pompeo Batoni）的作品。他就在看画时忽然灵光一现：他想学艺术史。

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他现在是BC省维多利亚大学的一名博士生，研究方向是14世纪意大利艺术史。

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伯里克说，在他这个年纪读博士的好处是不用考虑毕业以后的“职业生涯”，因此也没有年轻学生所面临的压力和焦虑。他认为这是一个极大的不同。

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为学习的乐趣而学习

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63岁的马林斯（Victor Malins）是多伦多约克大学的英国史博士生，刚上第一年。不看书的时候，他的工作是开着自己的卡车为著名的瓦盛糕饼厂送货。

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他常常觉得那些比他年轻的同学坐在教室里是不得已。他们其实不喜欢上学深造，只是想拿到毕业证书。但是他自己就是纯粹地想学习，因此在课堂里花多少时间都乐意。

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伯里克也说，他仍旧喜欢自己的研究课题，仍旧为之兴奋。他从来没有过“为什么我要学这个”的疑惑。

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为了追回浪费的时间

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和这两位老先生相比，44岁的丽萨.阿姆斯特朗（lisa Amstrong）算是小字辈了。她在上中学的时候远远不是个用功的学生。高中毕业以后，她没有上大学，而是早早当上了两个孩子的单亲妈妈。为了抚养他们，她做了酒吧招待和脱衣舞女。

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大儿子进大学时，她非常兴奋，忽然自己也燃起了重新上学读书的欲望。她说，看着儿子进大学，她后悔自己年轻时把机会都浪费掉了。

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她真的报名上了本科，有时候会和儿子的朋友坐在一起上课。好几年过去，现在，她已经是卡尔顿大学语言学系的一名博士生了。

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她希望毕业以后能够在学术领域工作。有的教授说她的年龄将会是个障碍，她虽然不高兴，但也没有因此气馁。

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也许瓦尔.纳博雷奥（Val Napoleon）的例子能够给阿姆斯特朗一些鼓励。纳博雷奥是在53岁时完成论文答辩的。现在，62岁的她是维多利亚大学的法律教授，同时是原住民研究领域的著名学者。

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伯里克说，对于别的想走这条路的同龄人，他的建议是，想做就高高兴兴地去做。这条路相当幸苦，但是也会给你带来巨大的满足感。

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（RCI with CBC, The Sunday Edition）

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