(Radio-Canada / François Gagnon)

老来读博士：越来越多的加拿大中老年人出现在大学校园中

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 19 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

对一些加拿大中老年人来说，“活到老学到老”并不仅仅是一句空泛的形容。他们在接近退休时或退休后开始攻读博士，只为享受学习的乐趣。加拿大统计局的数据显示，1992年加拿大全国有471个五十岁以上的全日制博士生。2015年，他们的人数增加到2400多个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们中有几位不久前接受了CBC-The Sunday Edition的采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

72岁的布莱恩.伯里克（Brian Pollick）退休前在法律界工作，曾经担任阿尔伯塔省约翰.霍华德协会的负责人。退休后，他有一次和妻子在意大利旅行时去看了一个画展。他回忆说，那个画展展出的是十八世纪中叶意大利画家巴托尼（Pompeo Batoni）的作品。他就在看画时忽然灵光一现：他想学艺术史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布莱恩.伯里克（左）和妻子资助维多利亚大学买下一本拉丁语古籍。(Brian Pollick/CBC)

他现在是BC省维多利亚大学的一名博士生，研究方向是14世纪意大利艺术史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯里克说，在他这个年纪读博士的好处是不用考虑毕业以后的“职业生涯”，因此也没有年轻学生所面临的压力和焦虑。他认为这是一个极大的不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为学习的乐趣而学习

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

63岁的马林斯（Victor Malins）是多伦多约克大学的英国史博士生，刚上第一年。不看书的时候，他的工作是开着自己的卡车为著名的瓦盛糕饼厂送货。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他常常觉得那些比他年轻的同学坐在教室里是不得已。他们其实不喜欢上学深造，只是想拿到毕业证书。但是他自己就是纯粹地想学习，因此在课堂里花多少时间都乐意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯里克也说，他仍旧喜欢自己的研究课题，仍旧为之兴奋。他从来没有过“为什么我要学这个”的疑惑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了追回浪费的时间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和这两位老先生相比，44岁的丽萨.阿姆斯特朗（lisa Amstrong）算是小字辈了。她在上中学的时候远远不是个用功的学生。高中毕业以后，她没有上大学，而是早早当上了两个孩子的单亲妈妈。为了抚养他们，她做了酒吧招待和脱衣舞女。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大儿子进大学时，她非常兴奋，忽然自己也燃起了重新上学读书的欲望。她说，看着儿子进大学，她后悔自己年轻时把机会都浪费掉了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她真的报名上了本科，有时候会和儿子的朋友坐在一起上课。好几年过去，现在，她已经是卡尔顿大学语言学系的一名博士生了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她希望毕业以后能够在学术领域工作。有的教授说她的年龄将会是个障碍，她虽然不高兴，但也没有因此气馁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也许瓦尔.纳博雷奥（Val Napoleon）的例子能够给阿姆斯特朗一些鼓励。纳博雷奥是在53岁时完成论文答辩的。现在，62岁的她是维多利亚大学的法律教授，同时是原住民研究领域的著名学者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯里克说，对于别的想走这条路的同龄人，他的建议是，想做就高高兴兴地去做。这条路相当幸苦，但是也会给你带来巨大的满足感。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, The Sunday Edition）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个热爱摩托、坚信自己来世会做中国人的魁北克老奶奶

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Dans son bras de fer avec le Canada, la Chine surjoue-t-elle sa main?

RCI | English

U.N. Year of Indigenous Languages: Spotlight Nunavut

RCI | Español

Los cinco arrepentimientos más comunes antes de morir

العربية | RCI

مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي الأحد 20-01-2018