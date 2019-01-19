作者：沈二 2019-01-19

亚马逊正在推出另一种Alexa语音助理的说话风格 - 一个“新闻播音员”的声音。

当美国国内的亚马逊智能音箱用户问Alexa: “最新消息的是什么？”语音助理Alexa将会用一种类似于专业新闻播音员播报新闻的声音来回应。新闻内容的来源当然还是网络上的专业新闻机构的文字消息，只不过用户已经很少能感觉到新闻播报员原来是一个计算机生成的虚拟声音。

为了实现这一新的声音，亚马逊利用了最近利用神经网络TTS技术( NTTS )取得的进展。这项技术提供了一个更自然的声音，并允许Alexa根据要求调整她的说话方式。亚马逊表示对于新闻播音员来说，NTTS生成的语音语调更好，还会强调句子中正确的单词。