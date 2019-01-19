作者：沈二 2019-01-19
亚马逊正在推出另一种Alexa语音助理的说话风格 - 一个“新闻播音员”的声音。
当美国国内的亚马逊智能音箱用户问Alexa: “最新消息的是什么？”语音助理Alexa将会用一种类似于专业新闻播音员播报新闻的声音来回应。新闻内容的来源当然还是网络上的专业新闻机构的文字消息，只不过用户已经很少能感觉到新闻播报员原来是一个计算机生成的虚拟声音。
为了实现这一新的声音，亚马逊利用了最近利用神经网络TTS技术( NTTS )取得的进展。这项技术提供了一个更自然的声音，并允许Alexa根据要求调整她的说话方式。亚马逊表示对于新闻播音员来说，NTTS生成的语音语调更好，还会强调句子中正确的单词。
亚马逊解释道，人工智能声音通过自我学习知道了为了更自然地朗读新闻，应该强调哪些词。
此外，亚马逊科学家使用了一种称为直接波形建模的方法，该方法应用深度学习来产生语音信号。
去年11月，该公司详细介绍了这项技术，表示在仅仅几个小时的培训数据之后，其最新的文本-语音系统可以被训练成新闻播报员风格。研究人员指出，这一发展可能为Alexa和其他服务在未来的不同语境中采用不同的说话风格铺平道路。
“训练Alexa根据顾客的要求调整说话风格的能力，为以前无法想象的新的愉快体验提供了可能。” - 亚马逊TTS研究团队的高级经理安德鲁·布林在一份声明中表示
下面是以前亚马逊语音技术的音频样本，后面一个是Alexa新的人工智能机器学习后的新闻播报声音:
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